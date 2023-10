¿Qué fue de los protagonistas de 'Zoey 101'? Así han cambiado 15 años después

El pasado mes de julio, Nickelodeon resucitó uno de sus productos más populares para, en forma de película, despedirse de él para siempre. Los espectadores, en realidad, creían haberle dado el adiós definitivo a este título 15 años atrás, cuando Zoey 101 emitió su episodio final. La serie contó con cuatro temporadas y, entre sus productores, se encontraba Fred Savage, Kevin Arnold en Aquellos maravillosos años. La película recientemente estrenada, Zoey 102, aún no está disponible en España.

Por la Pacific Coast Academy, pasaron actores de la talla de Austin Butler, cuyo Elvis rozó el Óscar el pasado año. Sin embargo, no puede decirse que Butler, con apenas 10 episodios, fuese uno de los protagonistas de Zoey 101. Sí, en cambio, Jamie Lynn Spears, hermana de la princesa del pop, quien, junto con algunos de sus antiguos compañeros, reapareció para Zoey 102.

Jamie Lynn Spears era Zoey

La serie, obviamente, trataba sobre ella. O, mejor dicho, la serie trataba, en el fondo, de que ella era la hermana de Britney Spears, que entre 2005 y 2008 estaba instalada en el Everest de la popularidad. Las aventuras de Zoey y sus amigos eran una excusa para recordarle al público que aquellas Spears afiladas del apellido de su protagonista no estaban ahí por casualidad.

Cuando la serie aún se encontraba en emisión y ella era menor de edad, Jamie Lynn se quedó embarazada. El nacimiento de su hijo arrastró a su madre a un segundo plano: durante cinco años, la actriz y cantante ni actuó ni cantó. Entre 2011 y 2017, probó suerte con el country y, pese a quedarse a kilómetros de la fama de su hermana mayor, sus discos se vendieron bien. Su penúltima (en realidad, segunda) aparición en la pequeña pantalla se produjo en 2020, con la serie Dulces magnolias, disponible en Netflix.

Britney y Jamie Lynn Spears BRITNEYSPEARS / JAMIELYNNSPEARS / INSTAGRAM

Paul Butcher era Dustin

El hermano menor de Zoey estaba interpretado por Paul Butcher, cuya trayectoria, al margen de Zoey 101, no es muy notable. Antes de llegar a la serie, dobló al inglés a un personaje de Mi vecino Totoro y se dejó ver en un capítulo de Dos metros bajo tierra, mientras que, durante el rodaje de Zoey 101, apareció en El número 23, con Jim Carrey.

Aunque no regresó para Zoey 102, Butcher se ha mantenido cerca de los actores con los que compartió serie: en 2020, Jamie Lynn Spears recurrió a él para que actuase en uno de sus videoclips. Por lo demás, un buen puñado de secundarios en series de segunda fila y muchos cortometrajes.

Sean Flynn era Chase

El que, primero, fue el mejor amigo de Dustin acabó siendo el novio de Zoey. Sean Flynn no se perdió casi ningún episodio de la serie original y, además, volvió para la película que se estrenó en julio. A juzgar por su currículo, no debía andar con problemas de agenda.

Tras Zoey 101, hemos visto a Flynn en The Hatfields and McCoys, pero no en la versión de Kevin Costner, sino en la de Christian Slater, y en una película de título más que apetecible: El retorno de las musarañas asesinas. También, en un largometraje en el que estaban presentes Kevin Kline y Susan Sarandon (La última aventura de Robin Hood) y en un telefilme protagonizado por Francesca Eastwood, la hija del alcalde de Carmel by the sea, y por el legendario James Caan.

Christopher Massey era Michael

La carrera de Massey difiere de la de sus jóvenes compañeros de rodaje, ya que él acumula tantos títulos antes de incorporarse a Zoey 101 como aquellos en los que ha participado tras despedirse de su personaje, Michael Barret. Su trayectoria pre-Zoey incluye a series como Raven, That was then, Todo el mundo odia a Chris o The district; mientras que, en la posterior, se ha dedicado mayormente al doblaje: suya es una de las voces que se escucha en la estremecedora Mary and Max o en Santa Paws.

Como parte del elenco de Zoey, Massey regresó para Zoey 102 y, también, se dejó ver en el videoclip de Jamie Lynn Spears.

Erin Sanders era Quinn

Antes de ingresar en la Pacific Coast Academy, Erin Sanders se dejó ver en dos episodios de Càrnivale, la joya mutilada de HBO. Aunque su currículo, como el de sus ficticios amigos, la ha mantenido en un segundo plano, Sanders puede jactarse de que sus apariciones fulgurantes no se han producido en El retorno de las musarañas asesinas sino, por ejemplo, en Mad Men, donde sale en un capítulo, Weeds, Castle o El mentalista.

Sanders pasó de los 60 episodios de Zoey 101 a 32 en The young and the restless. Más tarde, sumaría otra buena cifra de capítulos en Big time rush. Por supuesto, apareció en el videoclip infalible de Lynn Spears y en Zoey 102.

Matthew Underwood era Logan

Underwood hizo una excepción cuando Jamie Lynn Spears le anunció que iban a rodar Zoey 102. Para entonces, llevaba más de diez años retirado de la actuación debido a que su adicción creciente a las drogas lo había llevado, en más de una ocasión, ante la policía. Underwood, por tanto, se apartó de las cámaras, invirtió los ahorros que había amasado en Zoey 101 comprando restaurantes y propiedades vinculadas al turismo, recuperó su afición por la guitarra, montó un grupo con sus amigos y se zambulló en la envidiable vida del rentista.

