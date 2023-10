El productor de Studio Ghibli confirma que Miyazaki ya trabaja en su próxima película: "No puedo pararle"

No hay quien pare a una persona con una firme determinación. O al menos eso deben estar pensando constantemente en Studio Ghibli, pues parece que, afortunadamente, todavía no se despedirán de una de sus figuras más ilustres. Es posible que Hayao Miyazaki esté pensando en todo menos en su jubilación, y ya tendría algo a punto de desarrollar.

Se creía que El chico y la garza, presentada en España en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, iba a ser la última película del director japonés a sus 82 años. Sin embargo, no parecía una certeza, puesto que Junichi Nishioka, vicepresidente del estudio de animación, aseguró que el cineasta había aparecido en la oficina con ideas nuevas.

Esto contradecía las palabras de Toshio Suzuki, que había prometido que El chico y la garza sería la despedida de Miyazaki. Sin embargo, el productor de la compañía nipona ha revelado recientemente que la situación es como apuntó Nishioka. Según confirma Libération, hay una nueva idea en la mente del director.

"Él piensa en su siguiente proyecto todos los días. Yo no puedo pararle, me he rendido. Su trabajo es lo único que le apasiona. Hablamos hace poco y me dijo: 'Por cierto, ¿de qué se trató mi última película? Ya ni me acuerdo'. Luego me empezó a hablar de su nueva idea, así que no pienso detenerle. Mientras él trabaje, no me jubilaré. Tiene 82 años, pero creo que seguirá hasta los 90 y yo estaré con él", afirmó Suzuki en una entrevista con varios medios.

Nadie para a Hayao Miyazaki

El director más importante a nivel internacional dentro del anime es una figura incombustible que ha colocado a Studio Ghibli como referencia dentro de la animación. No es la primera vez que asegura que estaba cerca del retiro, algo que ya afirmó en los 90 tras Porco Rosso. Casi diez años después llegó El viaje de Chihiro (2001), su mayor éxito y única película de anime que ha ganado el Oscar a mejor película de animación.

También dijo se jubilaría con El viento se levanta (2013), pero tampoco fue cierto. Durante estos últimos años, Miyazaki ha continuado trabajando de manera intermitente, y con El chico y la garza parecía que llegaría su retiro definitivo. Sin embargo, no hay quien le pare, ni siquiera sus más cercanos. Mientras él quiera seguir, el resto del mundo disfrutará con todo lo nuevo que traiga.

