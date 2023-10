Diez razones para seguir el Festival de Sitges 2023: fechas, películas destacadas e invitados

Es la hora de destapar la caja de Pandora de Sitges y descubrir los horrores que alberga. Para recibirnos tendremos unas manos ensangrentadas, en una imagen que recuerda a Los pájaros de Hitchcock, clásico que este año cumple sesenta años, pero a la vez invocando las más inquietantes pesadillas que se infiltran en lo cotidiano. Es el cartel oficial del 56ª Festival de Sitges, que tendrá lugar del 5 al 15 de octubre. La cita anual ineludible para todos los aficionados al cine de terror y fantasía, y sus numerosas temáticas relacionadas.

Entre las actividades que se han organizado paralelamente destaca la popular Zombie Walk. La marcha con muertes vivientes por las calles de la ciudad, con servicio incluido de maquillaje, tendrá lugar el sábado día 7 y al frente de la horda en su 13ª edición estará la directora estadounidense Mary Lambert. Una elección muy adecuada teniendo en cuenta que es conocida sobre todo por Cementerio viviente, la adaptación de la novela de Stephen King que se estrenó en 1989.

Y tanto para aquellos que asistan presencialmente al certamen de la icónica localidad costera catalana como para los que deseen seguirlo desde la lejanía, recogemos entre tanta vorágine los principales títulos y claves que marcarán el evento.

Un sinfín de películas, 31 en la sección oficial fantástica

Entre la inauguración oficial con Hermana Sangre de Paco Plaza, la precuela de la escalofriante Verónica, y la gala de clausura, el sábado 14 a cargo de Dream Scenario con Nicolas Cage, se proyectarán más de 260 obras, entre largometrajes, cortos, series y documentales repartidos entre sus numerosas secciones, incluida la paralela de Brigadoon.

'Robot Dreams' Arcadia Pictures

31 de ellas participarán en la Sección Fantástica a Competición en la que el máximo galardón es la María, un homenaje a la androide Metrópolis de Fritz Lang. En la pugna, tres producciones españolas. El estreno mundial, en coproducción con Argentina, del thriller Moscas de Aritz Moreno, director donostiarra que ya dio muestras de su talento en su debut con la increíble adaptación de Ventajas de viajar en tren en 2019. También estará La espera de F. Javier Gutiérrez, un lúgubre y terrorífico relato sobre la avaricia; y la muy aclamada animación de Robot Dreams de Pablo Berger, mejor película en Annecy.

Las películas estrella son de Bayona, Lanthimos y Miyazaki

Claro que hay mucho más, pero son los títulos más llamativos y los tres se proyectarán fuera de la sección oficial. El chico y la garza es la nueva obra maestra de la animación de Hayao Miyazaki, que afortunadamente ha pospuesto su jubilación, y fue la película de apertura tanto en Toronto como en San Sebastián.

'Poor Things'. Searchlight Pictures

La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona clausuró Venecia y también ha podido verse en el Zinemaldia, ganándose el premio del público. Mientras que Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone reinterpreta el mito de Frankenstein, viene de ganar el León de Oro en Venecia e incluso ya está entre las favoritas a recibir importantes nominaciones en los Oscar. Las tres son las películas-acontecimiento de esta edición. No es para menos.

Nicolas Cage se marca un hito en Sitges

Y no es porque el actor esté presente en el festival, lo estuvo hace cinco años, demostrando su poder de convocatoria, sino porque la organización decidió por "aclamación popular" que la película de la gala de clausura, la citada Dream Scenario que protagoniza, tuviera un pase más, el sábado 14 por la noche, añadido al muy matutino para prensa y público y la gala de clausura de la tarde.

Nicolas Cage en 'Dream Scenario' A24

Una comedia surrealista precedida de estupendas críticas en Toronto o el Fantastic Fest de Austin, Texas, y en la que Cage encarna a un modesto profesor de biología evolutiva que de repente empieza a aparecerse en el sueño de millones de personas. El problema será cuando su presencia adquiera un tono de pesadilla.

Si te gusta pasar miedo...

Los poseídos siempre son una garantía, al igual que el body horror. Y también habrá arañas. No apta para aracnofóbicos es la francesa Vermine: La plaga del francés Sébastien Vanicek, flamante ganadora del premio a la mejor película de terror y dirección en el Fantastic Fest. Así que tocará revolverse en la butaca por los picores, que no picaduras, esperemos.

'La ermita' Filmax

También con muy buenas referencias se presenta la argentina Cuando acecha la maldad de Demian Rugna, definida como una brutal mezcla de Posesión infernal y La invasión de los ladrones de cuerpos. Al igual que la francesa El reino animal de Thomas Cailley en la que una extraña pandemia causa estragos entre la población, transformando a los humanos en animales. Además, el debut de la estadounidense Anna Zlokovic con Apéndice, en la que una joven comprueba que en su cuerpo estaría creciendo un malévolo ser. Y una más con transformaciones del cuerpo, Tiger Stripes de la malasia Amanda Nell Eu.

Entre el terror patrio tendremos, por ejemplo, el estreno mundial de La ermita, segundo largometraje de Carlota Pereda tras su celebrada carta de presentación el pasado año con Cerdita. Una historia marcada por el espíritu de una niña y protagonizada por una de las musas del género, Belén Rueda.

"Pequeñas" películas, grandes joyas

La mayoría no son ni mucho menos cineastas conocidos, pero sus obras están generando una enorme expectación tras su recibimiento en otros certámenes. ¿Una muestra? La australiana Late Night With The Devil de los hermanos Cameron y Colin Cairnes trasladándonos a 1977, a un programa de televisión cuyo responsable está decidido a ganar audiencia como sea, aunque sea invocando al mismísimo maligno. También dos producciones canadienses, La chambre rouge de Pascal Plante explorando la atracción que ejerce un asesino en serie, y Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person, una oscura comedia indie con una joven adolescente protagonista que nada tendría que envidiar a la Miércoles de la Familia Addams.

'Late Night With The Devil Image Nation

Desde Serbia The Uncle de David Kapac y Andrija Mardesic, una desconcertante reunión familiar navideña con ecos al cine de Yorgos Lanthimos y Michael Haneke. También la estadounidense Riddle of Fire, una fantástica aventura que puede recordar, en cierto modo, a Los Goonies y que en Cannes fue alabada incluso por los críticos de Cahiers du cinéma.

Y un must see, en blanco y negro y emulando al cine mudo y también a las alocadas historias de los Looney Tunes, el estadounidense Mike Cheslikse ha firmado una de las más aplaudidas y divertidas rarezas del año con Hundred of Beavers, situándonos en el siglo XIX con un vendedor de aguardiente en las montañas enfrentándose a una multitud de... castores. Sin duda, una de esas propuestas de ver para creer.

¿Qué hay sobre distopías y viajes en el tiempo?

¿El futuro se presenta oscuro o tendremos un mañana mejor? De momento, en las pantallas de Sitges el porvenir no se presenta especialmente halagüeño. Desde Corea, como no podía ser menos, Um Tae-Hwa nos mostrará en Concrete Utopia, la representante del país a los Oscar, la ciudad de Seúl devastado por un terremoto. Lo único que ha quedado intacto es un rascacielos en el que sus inquilinos se resisten a albergar más supervivientes del exterior y establecidos en un particular sistema de clases.

'White Plastic Sky' SALTO Films

Mediante la animación con rotoscopia, desde Hungría el largometraje de animación White Plastic Sky de Tibor Bánóczki y Sarolta Szabó mostrará un futuro, situado en 2.123, condicionado por la falta de recursos e intentando un pacto para que la población no viva más allá de los 50 años. Además, el remake del superhéroe más cutre y emblemático de la productora Troma, The Toxic Avenger que protagoniza Peter Dinklage y cuenta con Kevin Bacon y Elijah Wod en el rol de malotes.

Y para los amantes de los puzzles mentales de viajes en el tiempo tendrán la nueva joya del japonés Junta Yamaguchi quien después de sorprender hace tres años con Más allá de los dos minutos infinitos vuelve a insitir en la cuestión (y parece que también le ha salido la mar de bien) con Atrapados en un bucle infinito (The River). Un nuevo bucle temporal de exactamente también dos minutos que se repite una y otra vez. El fenómeno lo experimentan los residentes de una posada centenaria cercana a un río en Kioto.

A golpes con el suspense y el thriller

La consolidación de la sección Órbita dedicada al thriller y a la acción certifica las ganas que hay al respecto. Entre esta sección y otras no falta la variedad. El trío de directores canadienses RKSS (presentes también en el certamen con We Are Zombies) presentará Wake Up, un violento retrato de la Generación Z. Y a toda máquina, nunca mejor dicho, pues su acción tiene lugar en un tren, el cineasta hindú Nikhil Nagesh Bhat ha rodado Kill, una digna sucesora del universo John Wick y sobre todo de The Raid (Redada asesina) por lo que no por casualidad ambas se podrán ver en Sitges en sesión doble.

'Kill' Dharma Productions

Una de las posibles sorpresas puede ser el filme de atracos The Last Stop in Yuma de Francis Galluppi, una crispada historia en un único escenario. Entre la acción, la comedia y la fantasía discurre la francesa Vincent debe morir de Stéphan Castang, o cuando un hombre despierta una buena mañana descubriendo que prácticamente todo el mundo está empeñado en matarle. Otra no menos tensa historia llegará desde Brasil será Propriedade de Daniel Bandeira, envolviéndonos en un relato sobre la rebelión de un grupo de trabajadores de una granja. Y no olvidemos la presentación de la española Awareness de Daniel Benmayor para Prime Video con una batalla que involucra a individuos con poderes mentales.

Imprescindible, las propuestas asiáticas

La cosecha asiática siempre acostumbra a ser numerosa en Sitges, desde cinematografías que no cesan de sumar fans a su causa. Por ello expectación ha causado el estreno mundial de Lumberjack The Monster, lo nuevo del veterano, hiperactivo e idolatrado director japonés Takashi Miike. También entre las más esperadas está Sleep del surcoreano Jason Yu, terror claustrofóbico con las vicisitudes de un matrimonio, embarazada ella, padeciendo sonambulismo él y despertando cada noche como si fuera una persona distinta, ante la inquietud de su esposa.

'Lumberjack The Monster' de Takashi Miike Sitges 2023

Allí estarán, además, la épica de Takeshi Kitano con Kubi. La lucha de madre e hija para sobrevivir a un mundo hostil y a una fuerza maléfica en In Flames del pakistaní Zarrar Kahn o Raging Grace ópera prima del británico-filipino Paris Zarcilla. Y entre la nutrida presencia de producciones surcoreanas añadir Romance asesino de Wonsuk LEE, Smugglers de Ryoo Seung-wan y Tela de araña (Cobweb) de Jee-woon Kim.

Historias para no dormir en serie

Álex de la Iglesia vendrá dispuesto a superarse a sí mismo con la segunda temporada del demoniaco gótico rural 30 monedas para HBO Max, con Paul Giamatti y Najwa Nimri sumándose a la causa. De los ocho nuevos episodios se proyectarán los dos primeros.

'El otro lado' Movistar Plus+

El otro lado para Movistar Plus+ está creada y protagonizada por Berto Romero. Son seis sobrenaturales episodios de media hora (en Sitges se proyectarán los tres primeros) que han dirigido Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro. Mientras que Romancero para Prime Video nos envolverá en una historia de brujas, demonios y otras criaturas en los parajes más desérticos (y esotéricos) de Andalucía. En su reparto cuenta con Belén Cuesta y Guillermo Toledo y son seis terroríficos episodios (también se proyectarán los tres primeros) escritos por Fernando Navarro (de Verónica o Venus) y dirigidos por Tomas Peña. Para redondear, la serie documental Luz en la oscuridad, el nuevo true crime de Carles Porta para Movistar Plus+, con los dos episodios dedicados al caso de Daniela, Dulce y Bella.

Invitados de lujo

Los grandes Premios Honoríficos se concederán al genio de la animación Phil Tippet y al productor Jan Harlan (colaborador de Stanley Kubrick). Mientras que La Máquina del Tiempo, en reconocimiento a una trayectoria, premiará a Juan Antonio Bayona, al director japonés Hideo Nakata (The Ring), al británico Brad Anderson, al guionista y director italiano Lamberto Bava, a la mencionada Mary Lambert y también el estadounidense Lee Unkrich, uno de los genios de la animación de Pixar con títulos como Coco, Buscando a Nemo, Monstruos S.A. o la saga Toy Story y que también estará en Sitges para hablarnos de sus terrores favoritos.

Juan Antonio Bayona JOSEFINA BLANCO - Archivo

Otros galardonados serán el productor, guionista y director Charles Band y una de las actrices más bellas y emblemáticas del giallo italiano de los 70, Barbara Bouchet, que recibirá el premio Nosferatu que otorga la sección Brigadoon.

Lógicamente, la huelga de actores de Hollywood impedirá la presencia de estrellas norteamericanas. Pero en la alfombra roja estarán muchos de los cineastas que presentan película en Sitges. Entre ellos, Paco Plaza (Hermana Muerte), Álex de la Iglesia (30 monedas), Pablo Berger (Robot Dreams) y Carlota Pereda (La ermita). Entre los intérpretes, Berto Romero, Andreu Buenafuente y María Botto (El otro lado), Belén Rueda (La ermita), Ernesto Alterio (Moscas), Najwa Nimri, Macarena Gómez, Eduard Fernández y Miguel Ángel Silvestre (30 monedas) o Belén Cuesta (Romancero). Y en cuanto a la presencia internacional, destacar al director Gareth Evans que presentará The Raid en 4K y Takashi Miike que hará lo propio con Lumberjack The Monster.

