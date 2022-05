Fred Savage es despedido del reboot de ‘Aquellos maravillosos años’ por conducta inapropiada

“Recientemente hemos tenido conocimiento de las acusaciones de conducta inapropiada por parte de Fred Savage, así que según el protocolo iniciamos una investigación. Tras su finalización, se tomó la decisión de rescindir su contrato como productor ejecutivo y director de Aquellos maravillosos años”, podemos leer en el último comunicado de 20th Century Television, encargada de producir el reboot de Aquellos maravillosos años para ABC. Fred Savage interpretó al niño protagonista, Kevin Arnold, en la serie original, lo que le convirtió en el nominado más joven a los premios Emmy. Según evolucionó su carrera prefirió colocarse tras las cámaras, y así es como terminó siendo director y productor ejecutivo del reboot, que ABC estrenó en septiembre del año pasado.

20th Century Television ha recibido quejas sobre el comportamiento inapropiado del director en el set, y luego de una investigación ha resuelto cortar cualquier lazo con él, sin aclarar públicamente qué es lo que habría hecho. Ocurre paralelamente a que otros dos proyectos hayan pasado por situaciones semejantes: tanto Bill Murray como Frank Langella han sido sujetos de una investigación interna por su conducta problemática frente a compañeros de reparto. Murray ha provocado que su película Being Mortal (dirigida por Aziz Ansari) quede en suspensión, mientras que Langella ha sido despedido y sustituido por Bruce Greenwood en The Fall of the House of Usher, nueva serie de Mike Flanagan para Netflix.

Antes de su despido, Savage dirigió ocho episodios de Aquellos maravillosos años. Este reboot viene creado por Saladin K. Patterson y se centra en las desventuras de una familia negra en los años 60, ambientada con la voz narradora de Don Cheadle e integrada por Dulé Hill, Eisha Williams, Saycon Sengbloh o Laura Kariuki. ABC aún no la ha renovado por una segunda temporada, y es posible que esto tarde en ocurrir por el incidente con Savage. Luego de participar en la serie madre y de ser el nieto de La princesa prometida, Savage se interesó por la dirección, y trabajó en series cómicas como Colgados en Filadelfia, Modern Family o Black-ish. Lo ocurrido en el reboot de Aquellos maravillosos años no es, por lo demás, la primera vez que protagoniza un percance de este tipo.

Y es que al parecer, cuando Aquellos maravillosos años finalizó en 1993, se debió a que tanto Savage como su compañero de reparto Jason Hervey habían sido acusados de acoso sexual por la diseñadora de vestuario. Aunque la madre de Savage en la ficción, Alley Mills, calificó esta acusación de “ridícula”, varios años después, en 2015, ocurrió algo parecido con el actor y director en la serie The Grinder, protagonizada por Rob Lowe. En este caso producía también 20th Century Television, e impulsaba una investigación que, al contrario que en el caso de Aquellos maravillosos años, exoneró a Savage de sus cargos.

