“Pensé que sería divertido y no lo fue”: Bill Murray sobre su suspensión en el rodaje de Aziz Ansari

La semana pasada supimos de dos producciones marcadas por la conducta problemática de intérpretes veteranos en el set. Una era The Fall of the House of Usher, nueva serie de Mike Flanagan para Netflix que despidió a Frank Langella tras la investigación pertinente, y que ayer fichó a Bruce Greenwood como reemplazo. La otra se ha detenido del todo a la espera de aclararse lo ocurrido, y ha tenido un impacto mediático mayor por tratarse de un actor tan querido como Bill Murray. El protagonista de Cazafantasmas forma parte del reparto de Being Mortal, debut a la dirección de largometrajes de Aziz Ansari, y debido a un comportamiento sin detallar ha provocado que el rodaje quede suspendido. Deadline se hace eco ahora de la primera aparición pública de Murray desde entonces.

Esta ha estado marcada por lo ocurrido con Being Mortal, y el actor ha hecho referencia directa a ello. Ha ocurrido durante la Junta Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway, auspiciada por el empresario Warren Buffett. Durante el evento Murray ha explicado cómo se siente por lo ocurrido, sin especificar qué hizo exactamente durante el rodaje de Being Mortal (o a quién se lo hizo). “Hice algo que pensé que sería divertido, pero no fue tomado así. La compañía quería hacer lo correcto, así que querían comprobarlo todo, investigarlo y por eso pararon la producción”. Murray asegura sentirse muy arrepentido, y sostiene que esto le va a ayudar a corregir su comportamiento en el futuro.

“A partir de entonces estamos hablando y tratando de hacer las paces. Creo que ahí es donde está el verdadero problema, en la reconciliación. Todos somos profesionales, nos gusta el trabajo del otro, nos gustamos, creo, y si no puedes llevarte bien y confiar en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos”. Being Mortal adapta el libro de no ficción homónimo de Atul Gawande, que explora la mortalidad y la enfermedad. Protagonizada por Murray, Seth Rogen, Keke Palmer o el propio Ansari, ya había acogido cierta atención pública por ser un nuevo proyecto del creador de Master of None luego de que él mismo lidiara con acusaciones de comportamiento problemático con varias mujeres.

Murray sería la única persona que ha incurrido en este comportamiento durante la gestación de Being Mortal. “¿Cómo he podido equivocarme? ¿Cómo pude ser tan insensible cuando pensaba que lo estaba siendo, acorde a la sensibilidad que he tenido tanto tiempo? Pero estamos hablando de ello. Vamos a hacer las paces. Soy muy optimista al respecto”, proseguía el actor durante la Junta de Accionistas, indagando seguidamente en lo mucho que han cambiado las cosas en pocos años. “Creo que si no veo eso, ya sabes, el mundo es diferente de cuando era niño. Lo que siempre pensé que era divertido cuando era pequeño no es necesariamente lo mismo que lo que es divertido ahora”.

“Las cosas cambian, los tiempos cambian, es importante entenderlo. Y lo más importante es que es lo mejor para la otra persona. Lo he pensado, y si eso no ayuda a la otra persona, no importa lo que me pase a mí”. Es de esperar que, hasta que no se arregle lo de Murray, Being Mortal no pueda continuar con su rodaje, y está por ver si esto conduce a la sustitución del actor como ha ocurrido con la serie de Flanagan.

