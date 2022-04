Bruce Greenwood sustituye a Frank Langella en ‘The Fall of the House of Usher’ de Mike Flanagan

A Mike Flanagan siempre le ha gustado trabajar en familia. A lo largo de su trayectoria, este cineasta imprescindible para entender el terror contemporáneo se ha rodeado de un grupo fiel de intérpretes que iba creciendo con el paso de los proyectos, y muchos de ellos están presentes en su próxima serie para Netflix. Es decir, la próxima luego de The Midnight Club, que ya está rodada aunque aún no tenga fecha de estreno en la plataforma. En The Fall of the House of Usher, así las cosas, encontramos a Carla Gugino, Henry Thomas, T’Nia Miller, Rahul Kohli y por supuesto Kate Siegel, su pareja, que desde Ouija: El origen del mal ha intervenido en todos sus proyectos. The Fall of the House of Usher, sin embargo y forzosamente, contaba con algún que otro fichaje nuevo.

El más famoso es el de Mark Hamill, pero el que más titulares ha recabado, por motivos desagradables, es Frank Langella. Langella interpretaba a Roderick Usher, personaje principal del relato de Edgar Allan Poe que sirve de inspiración a la serie, cuando en pleno rodaje dio inicio una investigación interna a cuenta del supuesto comportamiento problemático del actor en el set. Al parecer Langella le había dirigido comentarios inapropiados a una compañera del reparto, por lo que fue despedido de forma fulminante con la idea de que la producción buscara un sustituto, y este regrabara todas sus escenas antes de completar el papel. Según ha informado el propio Flanagan a través de su cuenta de Twitter, The Fall of the House of Usher ya ha encontrado ese sustituto.

I'm elated to welcome my dear friend, the brilliant BRUCE GREENWOOD to THE FALL OF THE HOUSE OF USHER as the iconic Roderick Usher. This will be our 4th collaboration (because yes, I absolutely count the background ghost cameo in HILL HOUSE). https://t.co/ya6QOQcX72 — Mike Flanagan (@flanaganfilm) April 29, 2022

Este resulta ser, para alivio del responsable de La maldición de Hill House, otro viejo conocido. Roderick Usher será interpretado por Bruce Greenwood, actor que interpretó al Gerald de El juego de Gerald, adaptación de Stephen King que supuso el inicio de la celebrada colaboración de Flanagan con Netflix. Greenwood ha aparecido luego en Doctor Sueño y realizado pequeños papeles en otros trabajos del director. “Estoy eufórico de dar la bienvenida a mi querido amigo, el brillante Bruce Greenwood, a The Fall of the House of Usher como el icónico Roderick Usher. Esta será nuestra cuarta colaboración (porque sí, cuento el cameo del fantasma en Hill House)”, ha tuiteado Flanagan.

House of Usher se basa en La caída de la casa Usher de Poe, pero como ocurrió con La maldición de Bly Manor con respecto a Henry James la idea de Flanagan es realizar una adaptación libre de varias obras del escritor estadounidense. Por eso, entre otras cosas, el detective C. Auguste Dupin tendrá presencia en su argumento, interpretado por Carl Lumbly. House of Usher supone un nuevo proyecto de Flanagan con Netflix tras las aclamadas experiencias de La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor o Misa de medianoche, último proyecto de Flanagan a falta de que se concrete The Midnight Club. La mitad de los episodios de su adaptación de Poe estará dirigida por él, y la otra por Michael Fimognari. Como acostumbra, Flanagan escribirá todos ellos.

