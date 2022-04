Frank Langella es despedido de la nueva serie de Mike Flanagan por mala conducta en el set

El veloz ritmo de rodaje que Mike Flanagan acostumbra a llevar, incluso con pandemias de por medio, podría haberse visto comprometido. El creador de La maldición de Hill House estrenó en Netflix Misa de medianoche hace algunos meses, y mientras la plataforma se decide a ponerle fecha a su próxima serie (The Midnight Club), Flanagan ya se encuentra embarcado en un nuevo proyecto… con algún problema que otro. Y es que Deadline revela que The Fall of the House of Usher acaba de perder a uno de sus protagonistas, Frank Langella, luego de que una investigación en el set de rodaje determinara que su comportamiento había sido inaceptable. No se han dado muchos más detalles que estos, y ni Netflix ni los representantes del actor han hecho comentarios.

The Fall of the House of Usher se basa, naturalmente, en La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, pero siguiendo la estela de lo que hizo La maldición de Bly Manor con Henry James aprovecha para aglutinar en su argumento varios relatos del escritor estadounidense. Es por ello que en Usher íbamos a ver a Langella como el patriarca Roderick Usher, pero también al famoso detective C. Auguste Dupin (aparecido en relatos como Los crímenes de la calle Morgue) interpretado por Carl Lumbley. Pero la salida de Langella se ha materializado a mitad de la producción, de forma que su papel será sustituido y se rodarán todas sus escenas otra vez. En lo que Flanagan encuentra otro intérprete, la producción continuará grabando la partes del guion donde no aparece Roderick.

Langella, de 84 años, fue nominado a un Oscar por El desafío: Frost contra Nixon, y se ha dejado ver en títulos como The Americans, Buenas noches y buena suerte o más recientemente El juicio de los 7 de Chicago. Todo apunta a que la investigación fue impulsada luego de acusaciones de acoso sexual y de comentarios inapropiados hacia una compañera de reparto, que han terminado precipitando su despido. Junto a Lumbley, en el nutrido elenco de The Fall of the House of Usher se mantiene Mark Hamill en su primera colaboración con Flanagan, junto a colaboradores habituales de este director como su pareja Kate Siegel, Henry Thomas, Carla Gugino, Rahul Kohli o T’Nia Miller.

Flanagan, como acostumbra, escribe cada uno de los ocho episodios de la serie, pero solo dirigirá cuatro de ellos para que Michael Fimognari se encargue de la otra mitad. Dado que Usher se encuentra en una fase prematura (y lo ocurrido con Langella podría afectar a su calendario), solo cabe esperar que Netflix fije pronto la fecha para The Midnight Club, basada en las novelas de Christopher Pike.

