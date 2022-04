Bill Murray es acusado de conducta inapropiada en el rodaje de su nueva película

No cabe duda de que Bill Murray es una de las estrellas más queridas de Hollywood, gracias tanto a las películas icónicas que ha encabezado como a su propio carácter, entre lo excéntrico y lo glamuroso. Sin embargo, este mismo carácter ha arrojado sombras a su carrera a lo largo de los años, destacando una anécdota bastante fea durante el rodaje de Los ángeles de Charlie. Entonces los insultos que le dedicó a Lucy Liu motivaron un altercado con ella, y una vez Hollywood se hallaba sumergido en el MeToo Murray declaró que “todo iba muy rápido” y que era consciente de “tener una reputación”. “Recuerdo que un amigo me dijo hace tiempo ‘tienes una reputación’ (...) ‘Tienes fama de ser difícil de trabajar’”.

“Pero esa reputación me la dio gente con la que no me gustaba trabajar, o la gente que no sabía cómo trabajar”, defendió Murray entonces. “Jim Jarmusch, Wes Anderson y Sofia Coppola saben lo que es trabajar, entienden cómo han de tratar a la gente”. Estas declaraciones vienen a cuento por un preocupante incidente en el set de Being Mortal, comedia que Murray protagoniza junto a Seth Rogen, Keke Palmer y Aziz Ansari, este último ejerciendo también de productor junto a Youree Henley, y de director en su debut con el largometraje tras la experiencia Master of None. Según recoge Deadline, la producción de Being Mortal acaba de ser suspendida debido a una acusación dirigida a Murray por conducta inapropiada, que habría llevado a una investigación en curso.

Being Mortal está financiada por Searchlight Pictures, sello de Disney que ante lo ocurrido ha preferido “no hacer comentarios”. Se basa en el libro de no ficción Being Mortal: Medicine and What Matters in the End, que escribió Atul Gawande queriendo explorar la muerte y el envejecimiento desde el punto de vista de los médicos que tratan con ambos, utilizando para ello un “humor perspicaz”. Los coprotagonistas de Murray están fuera de la denuncia, como también lo está Ansari; este último, allá por 2018 fue acusado de conducta sexual inapropiada, abocándolo a un breve exilio mediático que luego abordaría en profundidad con su especial de comedia para Netflix Aziz Ansari Right Now.

Se desconocen los detalles de la acusación contra Murray, aunque el suceso recuerda a lo ocurrido hace pocos días en el rodaje de The Fall of the House of Usher, nueva serie de Mike Flanagan. Ante el comportamiento inapropiado de Frank Langella, que habría dirigido comentarios sexuales a una coprotagonista, fue iniciada igualmente una investigación, pero antes de que esta concluyera Langella fue despedido y los responsables de la serie han de buscar un sustituto. El rodaje de Being Mortal comenzó el 28 de marzo, y fue suspendido este 18 de abril según salió a la luz la acusación. Se entiende que continuará según se aclare lo ocurrido, y ocurra lo que ocurra con el actor de Cazafantasmas.

