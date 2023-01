Críticas a Austin Butler por cómo se refiere a Vanessa Hudgens al contar esta anécdota de 'Elvis'

Con la temporada de premios recién empezada, Austin Butler está viviendo un momento profesional especialmente dulce. El actor, que ya se ha alzado con el Globo de Oro por da vida al rey del rock Elvis Presley en el biopic Elvis, parte como favorito para seguir acumulando galardones en las próximas entregas de premios.

Antes de ponerse el tupé de la estrella de la canción, Butler se había dejado ver en producciones como Los muertos no mueren y Érase una vez en... Hollywood o al frente de la serie Las crónicas de Shannara, pero sin duda ha sido su celebrada interpretación en la película de Baz Luhrmann la que lo ha catapultado entre la crítica y el público internacional.

El actor ha participado ahora en un encuentro con otros intérpretes organizado por The Hollywood Reporter, en el que ha desvelado cómo se hizo con el rol de Elvis. En palabras de Butler, "una amiga" le animó a que se metiera en su piel.

"Un mes antes de saber que Baz [Luhrmann] estaba haciendo una película, estaba viendo las luces de Navidad con una amiga y sonó una canción de Navidad de Elvis en la radio", ha relatado: "Me puse a cantarla y mi amiga me miró y me dijo: 'Tienes que interpretar a Elvis'. Respondí: 'Esa es una posibilidad muy remota".

"Un par de semanas después, estaba tocando el piano", ha continuado explicando: "Nunca había cantado para ninguno de mis amigos. Esa misma amiga estaba ahí y yo estaba tocando el piano. Me dijo: 'En serio, tienes que dar con la forma de conseguir los derechos del guion'. Entonces me llamó mi agente y me dijo: 'Baz Luhrmann está haciendo una película de Elvis".

Estas declaraciones no han tardado en viralizarse en TikTok debido a una entrevista antigua concedida por Vanessa Hudgens, exnovia de Butler, en la que la actriz relataba cómo había animado a su pareja en aquel entonces a hacerse con el papel de Elvis. Se trata de la misma historia, como han mostrado los usuarios de la red social, y han criticado a Butler por referirse a la que fue su pareja por una década como "una amiga".

En este clip comparativo, vemos la entrevista de Hudgens para el programa Live with Kelly and Ryan en 2019, cuando todavía salía con Butler: "En diciembre del año pasado, estábamos conduciendo y escuchando música navideña y entonces empezó a sonar una canción de Navidad de Elvis Presley".

"Acababa de teñirse el pelo de negro. Él es rubio y lo miré, estaba cantando, y le dije: 'Cielo, tienes que interpretar a Elvis", relataba la actriz, que, al igual que Butler, recordaba cómo le había insistido para que luchara por el papel después de haberlo escuchado al piano.

"En enero, estaba sentado al piano", recordaba: "Estaba tocando y cantando y le dije: 'No sé cómo, pero tienes que dar con la forma de interpretar a Elvis. No sé cómo podemos hacernos con los derechos o qué hacemos, pero tienes que interpretarlo".

Sin duda, se trata del mismo relato y la amiga a la que Butler ha hecho referencia en su entrevista reciente es Vanessa Hudgens, pero el actor ha preferido no desvelar su identidad ni especificar que se trataba de su exnovia.

De ahí que varios usuarios de TikTok hayan cargado contra él por considerar que ha despreciado a la estrella de High School Musical cuando esta le convenció para que lograra el papel que ha dado un vuelco a su carrera.

Las protagonistas de este último vídeo consideran que Butler ha faltado al respeto a su expareja: "Ha dicho: 'Mi amiga'. Ha salido con ella durante 10 años. No fue una relación de un año o dos. Habéis salido durante 10 años y dices: 'Mi amiga".

Sea como fuere, Hudgens estuvo acertadísima al insistir en que el actor diera vida a Elvis, un papel que muy probablemente le sumará más galardones en las próximas semanas. Por lo demás, Butler tendrá un 2023 de lo más ocupado en lo profesional con los estrenos de la miniserie Masters of the Air y la esperada Dune: Parte Dos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.