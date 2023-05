¿Qué le ha pasado a Kevin Costner? La razón por la que abandona 'Yellowstone'

Algunas estrellas de cine tienen fama de gafes, y Kevin Costner ocupa un lugar alto en esa lista. El actor y director, capaz de llegar a lo más alto (los siete Oscar de Bailando con lobos, 1990) y de estrellarse con todo el equipo (el doble batacazo de Waterworld y Mensajero del futuro), parecía haber ascendido de nuevo al trono con Yellowstone, la exitosísima serie de Taylor Sheridan... que acaba de abandonar tras 47 episodios interpretando a John Dutton.

¿Cuál es la razón de Costner para abandonar Yellowstone? Pues su proyecto más ambicioso hasta la fecha, también con ambientación western. Hablamos de Horizon: An American Saga, un serial que lleva queriendo poner en escena desde hace décadas. El proyecto constará de cuatro películas, la segunda de las cuales ya ha empezado su rodaje en Utah.

Según World of Reel, Horizon cuenta en su reparto con Sienna Miller, Sam Worthington, Will Patton, Luke Wilson, Thomas Haden Church, Jena Malone y Giovanni Ribisi, además de con el propio Kevin Costner, que también dirige. El proyecto, además, no es un salto al vacío, puesto que cuenta con el respaldo de Warner y New Line.

Aunque aún no hay una sinopsis oficial, Costner promete que Horizon: An American Saga será un relato épico que abarcará 15 años de la historia de EE UU, con la Guerra de Secesión y la expansión hacia el Oeste como ejes del relato y protagonizado por "familias, amigos y enemigos tratando de descubrir qué significa ser los Estados Unidos de América".

