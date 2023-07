5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana del 17 al 22 de julio

Hace unos días se estrenó el último capítulo de The Idol así que, si todavía no has tenido tiempo de ver la nueva serie de The Weeknd con Lily-Rose Depp, te recordamos que la tienes completa en plataformas.

A ello sumamos el estreno de la tercera temporada de Dulces magnolias, una serie de comedia sobre una mujer que ve cómo debe empezar su vida de cero tras una dolorosa ruptura y un thriller de acción sobre un policía retirado interpretado por Alan Ritchson.

Dulces magnolias 3T (Netflix)

El 20 de julio, Dulces magnolias estrena tercera temporada. Joanna Garcia Swisher, Brooke Elliott y Heather Neadley vuelven a meterse en la piel de tres amigas de Carolina del Sur que intentan mantener un equilibrio entre su vida amorosa, su carrera y sus seres queridos en la producción creada por Sheryl J. Anderson. Intentar hacer lo correcto no siempre es tan fácil pero, si algo es seguro, es que las amigas son para siempre… y un día.

La supervivencia de una chica con curvas (Netflix)

Parecía tener la vida perfecta, sin embargo, tras una dolorosa ruptura, la estilista Mavis Beaumont decide dar un vuelco a su vida y encontrar la felicidad a su manera. Protagonizada por Michelle Buteau, esta serie sobre una mujer que ve desaparecer la vida que siempre había soñado junto a un hombre llega en clave de comedia para enseñarnos la importancia de encontrar la felicidad por ti mismo con la ayuda de la familia que uno mismo escoge.

The Idol (HBO Max)

The Idol o 50 Sombras de Tesfaye", escribía el crítico de The New York Times Kyle Buchanan. Las reacciones a los dos primeros capítulos proyectados en el Festival de Cannes están divididas pero, tras semanas de polémicas, nos toca a nosotros decidir qué opinamos de la nueva serie de Abel Tesfaye (The Weeknd). Protagonizada por Lily-Rose Depp, la producción narra la historia de una cantante de pop que comienza una relación con el dueño de un club de Los Ángeles (Tesfaye), quien resulta ser el líder de un extraño culto.

Reacher (Prime Video)

Alan Ritchson protagoniza este thriller de acción sobre un oficial retirado de la policía acusado de asesinto. A pesar de no haber cometido el crimen, Jack Reacher se ve envuelto en una conspiración contra policías, empresarios y políticos corruptos. Inspirada en la novela Zona peligrosa de Lee Child, la primera temporada nos muestra cómo el inspector utiliza su ingenio para descubrir lo que estaba ocurriendo.

Seducción fatal (Netflix)

El deseo es mortal. Así anunciar el tráiler de Seducción fatal esta nueva serie de Netflix sobre una profesora casada con problemas en su matrimonio que inicia una aventura con un hombre mucho más joven que ella. Pero el affaire desemboca en graves consecuencias y una tragedia que hará que la protagonista se plantee cuál es la verdad sobre la gente que la rodea.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.