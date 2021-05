Altas y bajas en Netflix: todas las series renovadas y canceladas en 2021

Por mucho que la sequía de producción durante la pandemia se perciba en la programación de las plataformas de streaming, lo que ha llevado a Netflix incluso a sufrir un considerable frenazo en sus previsiones de crecimiento, la rueda de las renovaciones y cancelaciones de series no se detiene. De alguna manera hay que hacer sitio a todos los títulos nuevos que vienen.

Series de Netflix canceladas en 2021

De momento la sangría de títulos no es comparable a la carnicería de 2020. En lo que va de año, solamente estas series han sido explícitamente canceladas por Netflix.

Los irregulares de Baker Street Cinemanía

Los irregulares - cancelada. La serie ambientada en el universo de Sherlock Holmes protagonizada por los jóvenes vagabundos de Baker Street creados por Arthur Conan Doyle fue cancelada en mayo, poco más de un mes después del estreno de los ocho episodios de su única temporada.

La marquesa - cancelada. Esta comedia británica creada y protagonizada por Katherine Ryan no pasó de la primera temporada de seis episodios que Netflix estrenó en septiembre de 2020 y cuyo futuro cercenó en abril de este año.

Series de Netflix renovadas en 2021

Los títulos que Netflix considera un éxito tienen más o menos asegurada la prolongación a no ser que fueran miniseries de una sola entrega. En ocasiones, esa nueva temporada anunciada puede haber estado prevista desde el principio, o tratarse de una misma tanda de episodios dividida en dos entregas, pero en cualquier caso siempre es una buena noticia para los fans.

'Los Bridgerton' NETFLIX

Los Bridgerton - renovada. La adaptación de las novelas de Julia Quinn producida por Shonda Rhimes ha sido un bombazo absoluto en Netflix. La primera temporada se estrenó el 25 de diciembre de 2020 y Los Bridgerton ya tiene asegurado llegar, como mínimo, hasta tres temporadas más.

Destino: La saga Winx - renovada. Otro éxito reciente de la plataforma fue el alcanzado con la adaptación en acción real de la serie animada de fantasía Winx Club, creada por Iginio Straffi. La serie protagonizada por Abigail Cowen se estrenó en enero y al mes siguiente fue renovada para una segunda temporada.

Élite - renovada. La cuarta temporada de la serie de instituto más pija y criminal se estrenará el 18 de junio con un nuevo reparto de alumnos protagonistas. Es de esperar que, si caen en gracia a la audiencia, todos repitan en la quinta temporada que ya está asegurada por parte de Netflix.

Ginny y Georgia Cinemanía

Ginny y Georgia - renovada. La serie maternofilial protagonizada por Brianne Howey y Antonia Gentry como una madre treintañera y su hija adolescente seguirá tomando el relevo de Las chicas Gilmore gracias a la renovación por una segunda temporada que le llegó en abril.

¿Quién mató a Sara? - renovada. Con esta serie de misterio mexicana tenemos uno de esos ejemplos de segunda temporada ya rodada que se anuncia como renovación. En cualquier caso, los nuevos episodios llegan a Netflix el 19 de mayo.

On My Block - renovada para temporada final. No lo llames cancelación, sino renovación para cierre. La celebrada serie adolescente y urbana estrenó su tercera temporada el 11 de marzo; un par de meses antes de eso, Netflix ya había comunicado que On My Block acabará en una futura cuarta temporada.