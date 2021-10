‘You’ es renovada por una cuarta temporada antes de estrenar la tercera

El público adora a los villanos, cuanto más inteligentes y retorcidos mejor, y el éxito de You lo ejemplifica admirablemente. Basándose en una novela de Caroline Kepnes, la serie de Netflix sedujo a los espectadores desde el principio gracias a un personaje tan complejo como Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, y su presunta búsqueda del amor verdadero. La segunda temporada, donde Badgley aparecía acompañado de Victoria Pedretti (La maldición de Hill House) condujo a la audiencia de You a sus máximos históricos, de forma que la continuación se desarrollara con la vista puesta en un futuro más amplio. De modo que Netflix ya lo ha confirmado: You va a tener cuarta temporada.

El anuncio de la plataforma de streaming llega poco antes de que la tercera entrega se incorpore a su catálogo (este 15 de octubre), dando cuenta la inmensa confianza que Netflix ha depositado en el producto. “Estamos profundamente agradecidos por el enorme apoyo que Netflix ha mostrado a You y a la gente que ha visto a Joe equivocarse durante tres temporadas”, ha declarado Sera Gumble, una de sus responsables. “Todo el equipo de You está emocionado por explorar nuevas y oscuras facetas en la cuarta temporada”. Por supuesto, y en deferencia al fandom de la serie, Netflix no ha desvelado nada sobre esta cuarta temporada, siendo su argumento un misterio más allá de que el protagonismo de Badgley se dé por sentado.

La tercera temporada de You nos presenta al personaje felizmente emparejado con Love (Pedretti) y viéndose en la inusual coyuntura de tener un hijo en común, llamado Henry. Por supuesto, esta situación de normalidad no tardará en pervertirse, a lo largo de diez nuevos episodios con los que You se propone superar la audiencia de etapas anteriores. Algo que, de entrada, parece difícil, puesto que la segunda temporada de la serie llegó a colarse en el top 10 de la plataforma, desvelado hace unos días en plena fiebre por El juego del calamar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.