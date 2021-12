'Spider-Man: No Way Home': Las mayores mentiras que dijeron sus actores para no arruinar las sorpresas de la película

[Este artículo contiene SPOILERS DE 'SPIDER-MAN: NO WAY HOME']

Pocas películas del cine reciente –digamos postEndgame– han sido tan masivamente esperadas como Spider-Man: No Way Home, tal y como demuestran sus primeros datos de taquilla estratosférica, tanto para tiempos de pandemia como sin ella. La tercera película en solitario de Tom Holland como tu amigo y vecino Spider-Man ha generado altos niveles de expectación desde antes de empezar a rodarse, precisamente por ese importante detalle: si iba a ser realmente en solitario o no.

Desde que la pandemia de covid trastocó los planes previos del MCU, retrasando la fecha de estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se supo oficialmente que el Stephen Strange de Benedict Cumberbatch acompañaría al Peter Parker de Holland en esta aventura arácnida. Este dato abrió una infinita red de posibilidades que remitían a una sola palabra: multiverso.

Un concepto que la reciente y magnífica Spider-Man: Un nuevo universo (2018) había demostrado lo fructífera que podía ser al poner a colaborar a distintas encarnaciones del querido Trepamuros. La semilla estaba plantada, y sus ramificaciones florecieron cuando en diciembre de 2020 se publicó en The Hollywood Reporter que Alfred Molina volvería a interpretar al Doctor Octopus de Spider-Man 2 (2004) en No Way Home.

Recordemos que el final de Spider-Man: Lejos de casa (2019) ya había traído de vuelta a J. K. Simmons como J. Jonah Jameson, lo que hacía muy presente la trilogía arácnida de Sam Raimi en este proyecto. En esos instantes, Collider lanzó su propio bombazo: Tobey Maguire, Andrew Garfield, Jamie Foxx, Kirsten Dunst y Emma Stone también recuperaría sus papeles de pasadas películas del hombre araña.

Ahora sabemos que esa predicción solo se cumplió en el caso de los chicos (y que otros actores del pasado arácnido también se sumaron a la fiesta), pero así es como dio inicio una cuestión que ha condicionado toda la campaña de promoción de Spider-Man: No Way Home. ¿Eran ciertos los rumores de que Tom Holland iba a aparecer junto a sus predecesores Tobey Maguire y Andrew Garfield en el filme?

Las trolas de Tom Holland

Es probable que ya lo hayas olvidado, pero los directores de la película más taquillera de la historia, Joe y Anthony Russo, estrenaron nueva peli este mismo año. Fue en el mes de febrero, se llamaba Cherry y la protagonizaba Tom Holland. ¿Te acuerdas? Quizás te refresque la memoria que el estreno coincidió con las últimas semanas de rodaje de Spider-Man: No Way Home, desde donde el actor participó en la promoción de Cherry. Por supuesto, las preguntas fueron sobre Spidey.

En febrero, Esquire publicó una entrevista realizada en diciembre, justo cuando los rumores comenzaron a aflorar. "No, [Tobey Maguire y Andrew Garfield] no aparecerán en esta película [Spider-Man: No Way Home]", afirmó convencido. "A no ser que me hayan ocultado ese enorme pedazo de información; pero creo que sería un secreto demasiado grande como para que lo hubieran hecho". El mismo mes, Holland aseguró a Jimmy Kimmel que había leído el guion entero y "sería un milagro que me hubieran ocultado algo así".

Saltamos a noviembre. Hace poco más de un mes, Holland lamenta en Total Film que nadie le cree cuando dice que Maguire y Garfield no salen en No Way Home, "pero alguna vez van a tener que creerme". Se expresa en términos parecidos en GQ: "Nadie me cree, pero no están en la película". La propia publicación pone en duda la veracidad de la afirmación.

"Me gustaría compartir pantalla con ellos algún día. Desgracidamente, no creo que vayamos a poder aparecer juntos con nuestros trajes, pero me encantaría hacer una película con ellos". Palabras del actor nueve días antes del estreno de No Way Home, durante un junket de la película, junto a las mejores caras de circunstancias de sus compañeros Zendaya y Jacob Batalon.

THE SPIDER-MEN: As the reigning Spider-Man, @TomHolland1996's spidey-sense connects him to previous web-slingers Tobey Maguire and Andrew Garfield. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/AdRFW1Obcl — AP Entertainment (@APEntertainment) December 8, 2021

Las negaciones de Andrew Garfield

Si alguien puede superar a Tom Holland en la virulencia del escrutinio al que han sido sometidas cada una de sus apariciones públicas y entrevistas culturales antes del estreno de la película ese es Andrew Garfield. Para desgracia del actor criado en Reino Unido, eso ha sucedido muchas veces porque ha tenido un par de títulos que promocionar en paralelo: el musical tick... tick... Boom! y el drama Los ojos de Tammy Faye.

Ya en mayo, ante preguntas directas de Entertainment Tonight, Garfield asegura que "ha pasado página" en lo relativo a Spider-Man. "Es una respuesta honesta", recalca. Si bien en una conversación similar con Access Hollywood se muestra más misterioso: "Nunca digas nunca". ¿Un desliz de sinceridad que quizás llevó a la radicalización de sus futuras respuestas sobre el tema?

El caso es que Garfield empieza a dar rodeos cuando sigue saliendo el asunto, como en este perfil de Variety. Pero claro, ¿cómo de agotador puede ser que al presentar tus nuevos trabajos el mayor punto de interés sea preguntarte insistentemente por un personaje que interpretaste hace años y cuyo porvenir cinematográfico se cortó por unos resultados no demasiado ilusionantes?

La temperatura sube cuando aparecen unas presuntas fotos de Andrew Garfield en el set de Spider-Man: No Way Home y Jimmy Kimmel las saca durante una entrevista. "Las he visto y son Photoshop", asegura el actor en una de las intervenciones más nerviosas que se le han visto durante estos meses de fingimiento.

Andrew Garfield gets asked about *that* #SpiderMan picture by Jimmy Fallon. 👀pic.twitter.com/oLgddWUbhz — BD (@BrandonDavisBD) September 14, 2021

Ya estamos en noviembre y Garfield ha ido perfeccionando su papel de san Pedro en todo este tinglado. "Estoy harto de estas preguntas", llega a decir. El colmo llega con la publicación de uno de los típicos vídeos de reacción a las preguntas más populares sobre ti mismo en Google. Obviamente, su presencia en No Way Home es una de las más extendidas sobre Garfield. "Casi me pilláis, pero no. No lo estoy. No lo estoy. ¡No lo estoy!", proclamó diez días antes del estreno.

Daños colaterales

Tom Holland y Andrew Garfield han sido los más ametrallados a preguntas, pero no los únicos. Otros protagonistas del filme han lidiado de la mejor manera posible con sus propios interrogatorios, desde la diplomática Zendaya al elegante Willem Dafoe. Eso sí, nuestro favorito es el bueno de Charlie Cox.

La posible recuperación del Matt Murdock que el actor interpretó en la serie de Daredevil producida por Netflix también fue muy rumoreada antes del estreno de No Way Home. Cox tuvo la suerte de que la mayor prueba de su intervención en la película de Jon Watts se apoyaba en un plano del tráiler (avance que, por otro lado, fue convenientemente editado para despistar sobre posibles spoilers, como es habitual en Marvel) que los fans identificaron con el abogado invidente.

"Puedo aseguraros que esos no son mis brazos", afirmó Charlie Cox a ComicBook.com. Lo mejor de todo es que ni siquiera tuv que mentir: los brazos de la comentada escena en realidad pertenecen a Arian Moayed en el papel de un agente de la agencia Control de Daños bastante beligerante. En realidad, la aparición del risueño Matt Murdock ocurre unos pocos minutos después.

