"Estoy harto": Andrew Garfield no quiere más preguntas sobre 'Spider-Man: No Way Home'

Como fan de los cómics que es, Andrew Garfield no guarda buenos recuerdos de sus películas como Spider-Man. Y, para colmo, ahora tiene que aguantar una riada de preguntas sobre si estará o no en Spider-Man: No Way Home, algo que ya ha desmentido infinidad de veces.

Así pues, en un vídeo para GQ (vía The Playlist), el actor ha decidido cortar por lo sano. "Llegado este punto, estoy harto", declara. Y, respecto a su presencia (o ausencia) en el filme junto a Tom Holland y Tobey Maguire, añade: "Lo sabremos cuando se estrene la película, y entonces estaremos, o bien muy decepcionados, o bien muy contentos".

Para acentuar el mosqueo, de hecho, Andrew Garfield se permite bromear sobre las expectativas de los fans. Tras el estreno del filme, añade, "alguien dirá 'te lo dije', y otro dirá: 'no, te lo dije yo' y todos nos enteraremos. Disculpas por anticipado".

Asimismo, tras revelar su alergia a las redes sociales (confiesa que tiene un Instagram, pero es "secreto"), Garfield también se ve en el papelón de elegir entre su propio traje arácnido, el de Maguire y el de Tom Holland. Tras responder que prefiere el del 'Spidey' más joven, añade que el de Tobey en Spiderman II también le gusta. Y, a buen seguro, ya hay docenas de 'Marvel zombies' ahora mismo tratando de descifrar un significado oculto tras sus palabras…