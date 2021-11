Por fin llega el crossover de ‘Spider-Man’: Andrew Garfield y Tom Holland posan juntos en una fiesta

Puede que el MCU nunca haya afrontado una película tan sometida a la especulación fan como Spider-Man: No Way Home. Naturalmente, la maquinaria de Kevin Feige se está aprovechando de ello para trolear de lo lindo a lo largo de su promoción (con juegos en torno a cuál iba a ser el título y un vídeo intolerable del reparto reaccionando a un tráiler inédito), pero a semanas de que el film se estrene este 17 de diciembre sigue habiendo misterio para dar y tomar. Una vez confirmado que va a haber un desembarco de villanos procedente de anteriores películas (el Octopus de Alfred Molina, Electro interpretado por Jamie Foxx y el Duende Verde de Willem Dafoe, seguidos del Hombre de Arena y el Lagarto) queda por comprobar qué diablos pasa con las otras versiones de Spider-Man.

Más allá de la cohorte villanesca, en torno a No Way Home han sobrevalorado rumores de que se dejará caer Charlie Cox como Daredevil en compañía de Tobey Maguire y Andrew Garfield como superhéroes alternativos y sus respectivos intereses amorosos, Kirsten Dunst y Emma Stone interpretando a Mary Jane y Gwen Stacy. Mientras que Dunst reveló hace poco que se veía demasiado mayor para unirse a la aventura, Garfield lleva meses negando que vaya a aparecer en el film de Jon Watts… lo que no ha evitado que se pase por una fiesta para encender los ánimos del fandom. Y es que, durante la fiesta de los Hombres del Año de la revista GQ, en Los Ángeles, Garfield ha coincidido con Holland, y luego de un caluroso saludo se han dejado fotografiar.

Las imágenes del encuentro sirven como crossover a falta de ver si los rumores se cumplen en No Way Home, faltando Maguire para completar la reunión arácnida. Aparezca en el film o no, Garfield se encuentra muy ocupado estos días, pues ha interpretado a Jonathan Larson para el musical tick, tick… ¡BOOOM!, que Netflix estrenó ayer precedido de unas críticas muy elogiosas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.