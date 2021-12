"Cortaron mi aparición": El cameo que se quedó fuera de 'Spider-Man: No Way Home'

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME]

Era de esperar, pero no por eso deja de ser menos admirable lo que Spider-Man: No Way Home ha conseguido en su primer fin de semana de estreno: convertirse en el debut más taquillero de la pandemia. La tercera aventura arácnida de Tom Holland en la piel de Peter Parker ha atraído a fans de todo el mundo a las salas; no en vano el filme desata el multiverso del MCU.

Asimismo, No Way Home es una de las películas más concurridas del Hombre Araña, con otras versiones cinematográficas de Peter y sus respectivos villanos protagonizando la reunión superheroica definitiva. Sin embargo, ha habido cierto personaje marvelita que cortaron del metraje final.

La joven actriz Lexi Rabe, que interpretaba a Morgan Stark, hija de Tony Stark (Robert Downey Jr.) en Vengadores: Endgame, ha desvelado ahora que iba a aparecer en el filme de Holland. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que Iron Man era una especie de mentor para este 'Spidey' y que esta tercera entrega de su saga está repleta de referencias al vengador caído.

Rabe ha desvelado esta información a través de su cuenta de Instagram, en la que ha compartido imágenes del estreno de No Way Home en Los Ángeles:

"Aquí va un resumen con todas las fotos. Las compartiré pronto", ha escrito la pequeña: "Me encanta esta película, aunque han cortado mi aparición (el estudio pidió usar mi imagen). Fue maravilloso ver a todo el mundo".

Personaje maldito

No es la primera vez que Morgan Stark desaparece del metraje de una película del MCU. Recordemos que, al final de Vengadores: Endgame, Katherine Langford iba a meterse en su piel para despedir a Tony, pero a última hora los Russo prescindieron de su papel.

Originalmente, tras derrotar a Thanos (Josh Brolin), Tony saltaba a una especie de limbo donde se encontraba con una joven, interpretada por la estrella de Por trece razones, que afirmaba ser su hija. Finalmente solo vimos a este personaje interpretado por Rabe cuando contaba con una muy corta edad.

