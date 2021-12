El taquillazo de 'Spider-Man: No Way Home' en tan solo cinco días, y los récords que ha batido

Parecían cifras imposibles de recaudar hoy en día para una película en cines a causa de las precauciones e inconvenientes de la crisis sanitaria, y más con el aumento de las restricciones por la variante Ómicron. A ello añadir la enorme competencia de las plataformas digitales. Pero Spider-Man: No Way Home, que se estrenó en algunos países el miércoles 15, y ya en España, Estados Unidos y en otros numerosos países el jueves 16, se ha hecho en estos cinco días con una impresionante recaudación de 594 millones de dólares, de los que 260 se corresponderían a los cines norteamericanos y canadienses, según los datos de Box Office Mojo.

Como mucho, si nos situamos en el mercado estadounidense, la mayor recaudación en estos tiempos de pandemia la había obtenido Venom: Habrá matanza con 90 millones de dólares en su debut, seguida de Viuda Negra, estrenándose simultáneamente en la plataforma de Disney+, con 80,4 y Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos con 75,4.

Y a nivel mundial, se ha convertido en el tercer mejor estreno de toda la historia en cines y solo por detrás de los 1.200 millones que obtuvo Vengadores: Endgame (357,1 de ellos en Estados Unidos) y Vengadores: Infinity War con 640 (257,6 en Estados Unidos). Aunque ambas películas también tuvieron estreno en China, el mercado más grande y codiciado (y allí debutaron con 157 y 191 millones respectivamente), mientras que No Way Home todavía no tiene fecha de estreno concretada.

Respecto a sus cifras en España, aún no hay datos oficiales concretos, pero se estima que entre el jueves y el domingo sus ingresos podrían rondar los 10 millones de euros.

Recordando las otras dos películas de la trilogía protagonizada por Tom Holland Spider-Man: Lejos de casa recaudó a nivel global 1.131,9 millones de dólares en 2019 y Homecoming 880,1 en 2017.

Y por lo que respecta a No Way Home, además de esa marca de ser la tercera mejor apertura de toda la historia, también nos hacemos eco de los récords y logros en taquilla obtenidos por esta tercera entrega que ha vuelto a dirigir Jon Watts y de acuerdo con la información recogida por The Hollywood Reporter.

Mejor estreno para una producción de Sony. El título lo ostentaba hasta ahora Spider-Man 3 de Sam Raimi de 2007 con 381,7 millones de dólares recaudados en todo el mundo en su debut.

Segunda mejor apertura en Estados Unidos y Canadá. Vengadores: Endgame se estrenó allí con 357,1 millones. Y, según los datos más recientes, No Way Home con 260 superaría, aunque por poco, los 257,6 de Infinity War.

Mejor apertura en el mes de diciembre a nivel mundial. El récord lo tenía Star Wars: El despertar de la fuerza desde 2015 con 529 millones de dólares.

México y la India. Mejor recaudación para una película obtenida durante sus cinco primeros días en México con 32,4 millones de dólares. También ha sido récord en su primer fin de semana en mercados considerados más pequeños como Ucrania con 2,4 millones o Turquía con 1,4. También es el segundo mejor estreno de una producción hollywoodiense en la India con 18,2 millones.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.