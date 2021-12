Pongámonos en situación: has estrenado tu tercera película de Spider-Man, eres uno de los rostros más queridos de la escudería Marvel, tu nueva aventura arácnida te pone cara a cara con varios iconos de la franquicia… Y, para colmo, sus cifras de taquilla lo petan. Seguro que, en una situación así, tú te emocionarías como Tom Holland en este vídeo.

Para celebrar el éxito de Spider-Man: No Way Home, el actor ha lanzado este montaje behind the scenes en el que podemos comprobar lo acelerado que fue a la premiere de la cinta: sería que el sentido arácnido le zumbaba de lo lindo. Junto a él, sus colegas Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx y ese Benedict Cumberbatch con el que llega a intercambiar un beso. Suponemos que, a estas alturas, ya no le llamará "señor".

Recordemos que Spider-Man: No Way Home se ha quedado a las puertas de superar el récord de Vengadores: Endgame, recaudando solo este viernes 17 121.5 millones de dólares. Esto lo convierte en el segundo mejor día de taquilla de la historia sin ajustar inflación, solo siendo superada por los 157.4 millones de la citada Endgame.