‘Spider-Man: No Way Home’ supera los 300 millones de dólares a nivel mundial en un solo día

En los días previos al estreno de Spider-Man: No Way Home en España, varias webs se pusieron en funcionamiento para la preventa de entradas, registrando un tráfico apabullante que recordaba a los días de Vengadores: Endgame. En efecto, la cumbre de la Fase 3 del Universo de Marvel y actualmente segunda película más taquillera de la historia suponía el listón con el que se tenía que medir No Way Home, teniendo en cuenta la enorme expectación que estaba suscitando sus coqueteos con el multiverso y la promesa de ofrecer todo un festival para los fans del Spider-Man cinematográfico (de varios de ellos). Hype que, como se venía anticipando, se ha saldado con un éxito astronómico.

Según Variety, No Way Home ha hecho un debut espectacular en EE.UU., recaudando solo este viernes 17 121.5 millones de dólares. Esto lo convierte en el segundo mejor día de taquilla de la historia sin ajustar inflación, solo siendo superada por los 157.4 millones de la citada Endgame. Ni que decir tiene, es lo máximo a lo que ha aspirado una película lanzada en pandemia, y de hecho ninguna de las anteriores había conseguido superar los 100 millones en el día del estreno. Es el mejor primer día de diciembre de la historia, además, aunque hay que matizar que la cantidad estudiada remite a los pases previos del jueves.

Es decir, esos “pases de medianoche” que han logrado recaudar 50 millones en EE.UU., y que en este ámbito se quedan detrás tanto de Endgame como de Star Wars: El despertar de la Fuerza. Con más de 100 millones en su primer día de exhibición son, en cualquier caso, datos buenísimos, y No Way Home no tiene rival en la taquilla estadounidense al haber desplazado a El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro (estreno en España el próximo 28 de enero) y Encanto. Como contemplaban las previsiones, No Way Home ha aniquilado cualquier posibilidad de que West Side Story de Steven Spielberg se recuperara de su discreto primer fin de semana, y ahora se ha desplomado un 74%.

Teniendo en cuenta que todos los títulos citados pertenecen a Disney es posible que los productores no anden muy preocupados (las ventajas del monopolio), y aún quedan cosas que celebrar. Con el acelerón de este viernes los analistas creen que puede llegar a alcanzar los 250 millones antes de que termine el fin de semana, lo que le daría el tercer mejor estreno de la historia solo detrás de Endgame (con 357 millones) e Infinity War (con 257), a la espera de si consigue superar los 247 millones de El despertar de la Fuerza. Aunque se conforme con el cuarto puesto, sigue siendo una gran noticia.

Más allá del ámbito estadounidense, No Way Home lleva 181 millones acumulados en el resto del mundo, ascendiendo la cifra global a 302.9 millones. Con 24.9 en Reino Unido y 20 en México, la taquilla extranjera está respondiendo admirablemente a la nueva aventura del trepamuros, y podemos destacar que ha hecho unos estupendos 2 millones en España: se queda, en este sentido, también por detrás de Endgame, que recaudó 2.15. Con razón Marvel y Sony ya planean más Spider-Man.

