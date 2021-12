¿Fuera o dentro? La importancia de ESTA escena poscréditos de ‘Spider-Man: No Way Home’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME Y VENOM: HABRÁ MATANZA]

Hay mucho que comentar sobre Spider-Man: No Way Home, tal y como están descubriendo los numerosos espectadores que ya han acudido a verla, nada más estrenarse este 16 de diciembre. La maquinaria promocional, marcada por el hype y las filtraciones que lo iban modulando, apuntaban a la importancia que desempeñaría en su trama los desajustes del multiverso, permitiendo que el Peter Parker de Tom Holland recibiera la visita de varios personajes de otras dimensiones… entendidas como dimensiones películas previas de Marvel desarrolladas por Sony. Los villanos que ya aparecían en los tráilers lo confirmaban pero, claro, solo eran un aperitivo de lo que estaba por venir.

Una vez vista No Way Home, sabemos que el conjunto de comensales se ha compuesto de Electro (Jamie Foxx), el Doctor Octopus (Alfred Molina), el Lagarto (Rhys Ifans), el Hombre de Arena (Thomas Haden Church) y el Duende Verde (Willem Dafoe), además de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Lo que ha de interesarnos ahora, sin embargo, es el motivo por el que todos ellos recalaron en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y esto se debe a un conjuro de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) que buscaba hacer olvidar al mundo que Peter Parker era Spider-Man, pero que salió mal. En su lugar, el mundo se llenó de más gente que ya conocía la identidad secreta del trepamuros.

Esta descripción se aplica tanto a los villanos como a las propias iteraciones del superhéroe, y siguiendo esta lógica debería aplicarse a otro visitante, que en No Way Home no vemos hasta la escena poscréditos: Venom/Eddie Brock. Es más o menos fácil de entender por qué dicha escena poscréditos nos presenta al personaje de Tom Hardy hablando con un camarero en México interpretado por Cristo Fernández, para una vez se propone buscar a Peter en Nueva York desaparecer de vuelta a su universo: al final de la película Doctor Strange y Spider-Man revierten el hechizo, no solo haciendo olvidar al mundo quién es Peter Parker sino también devolviendo a los visitantes a su dimensión original.

Pero, ¿por qué ha aparecido, en primer lugar? La escena poscréditos de Venom: Habrá matanza narraba cómo el periodista y el simbionte eran trasladados al MCU, topándose frente a Jameson (J.K. Simmons) revelando al mundo que Peter Parker es Spider-Man. El hechizo fallido de Strange explicaría este trasvase, ¿pero lo hace realmente? ¿Por qué ha ido a parar ahí, si Brock no tiene la menor idea de esta identidad secreta, y nunca ha oído hablar de Spider-Man antes?

Líos corporativos

Cuando Venom: Habrá matanza, hace un par de meses, conectó en su escena poscréditos la línea narrativa de Sony con la del Universo de Marvel, fue inevitable percibirlo como una bravata de la primera major. Al fin y al cabo, la presencia de Tom Holland en el MCU se debe a un acuerdo entre Sony y Disney: según este, aunque las películas de Homecoming, Lejos de casa y No Way Home se ambienten en la realidad de los Vengadores, el personaje sigue perteneciendo a la primera, de ahí que todas ellas sean distribuidas con el sello de Sony… y de ahí que hayan surgido conflictos en el pasado sobre el destino del personaje.

Al poco del estreno de Lejos de casa, los ejecutivos de Sony y Disney empezaron a discutir a raíz del porcentaje de recaudación que debía corresponder a cada uno, y durante unas angustiosas semanas pareció que Holland acabaría siendo apartado del MCU. La sangre no llegó al río, pero lo cierto es que la poseedora de los derechos de Spider-Man ha empezado a construir con éxito todo un universo alternativo, partiendo directamente del trepamuros (aunque fuera con una encarnación sin nada que ver, como la de Spider-Man: Un nuevo universo y sus futuras secuelas) o recurriendo a sus villanos clásicos.

Así es como llegamos a Venom, pero también a Morbius (que protagonizada por Jared Leto se estrena el 21 de enero), o a Kraven El Cazador (que encarnaría Aaron Taylor-Johnson a las órdenes de J.C. Chandor). Las dos películas de Venom han tenido un recorrido triunfante en taquilla, capaz de desafiar la hegemonía del MCU, y puede verse la escena poscréditos de Habrá matanza como un síntoma de esto: Sony (y concretamente productores como Amy Pascal) dando un golpe sobre la mesa. ¿No resultaba divertido, de hecho, imaginarse que el mandamás de Marvel Studios Kevin Feige se enteró de lo que ocurría en la escena poscréditos a la vez que todo el mundo, en el cine?

Pero no había sido así del todo. “Hubo mucha coordinación entre Sony y Marvel y entre el equipo de Venom y el equipo de No Way Home”, declaró Kevin Feige al poco del estreno de Venom: Habrá matanza. “Hemos trabajado todos juntos en esto”. Uniendo esto a los constantes rumores de que en algún punto Spider-Man y Venom (grandes enemigos de las viñetas que ya se enfrentaron en la vilipendiada Spider-Man 3 de Sam Raimi) tendrían que enfrentarse en una película, todo apuntaba entonces a que esa era la idea: que Tom Hardy se topara con Tom Holland, y Habrá matanza por fin lo había permitido.

¿Qué ha pasado en No Way Home? Que Hardy ha llegado tan rápido como se ha ido. Hay quien pudiera pensar que el conjuro de Strange se equivocó de Venom: en la citada Spider-Man 3 el Eddie Brock de Topher Grace sí que sabía que Peter era Spider-Man, de modo que hay un Venom al que sí podría haberle afectado el hechizo. Sea como sea, la resolución del problema ha devuelto a Brock y el simbionte a su dimensión original, y vuelve a ser tentador traer a colación a Kevin Feige: quizá, en cuanto tuvo oportunidad de ello, quiso arreglar el desaguisado de Sony.

El rol de Tom Hardy habría sido por tanto una pelota que se han pasado dos grandes majors, siendo una de ellas la más interesada por que se cuele en el campo contrario. Aún así, tampoco hay que olvidar que el viaje interdimensional de Brock no ha sido completamente intrascendente: a sus espaldas han dejado un pedacito del traje del simbionte, que podría buscar velozmente un nuevo anfitrión y conduciría a la presencia de otro posible enemigo de Spider-Man. ¿Otro enemigo que sea Eddie Brock, pero en la versión del MCU que al parecer va a seguir dándole aventuras en solitario a Holland?

Solo hay una cosa clara en todo este embrollo: al margen del SpiderVerse, todos los personajes de Spider-Man que cuentan con película propia están definidos por las tensiones industriales entre Sony y Marvel Studios. Haya sido lo ocurrido en No Way Home un clásico ejemplo de “me lo habéis colado pero aquí os lo devuelvo, gracias por nada” o no, sería ingenuo aislarla del resto de derivas argumentales de la película de Jon Watts.

Al fin y al cabo, que No Way Home haya podido incluir a personajes de las entregas firmadas por Sam Raimi y Marc Webb, se debe exactamente a esta asociación, que puede ser tanto una maldición como un dolor de cabeza el caso.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.