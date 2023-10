Las 10 películas con las que Julia Roberts se convirtió en la novia de América

En cuanto se puso la primera piedra de Hollywood, América descubrió que no sabía estar sola. Aquel mundo lunar de estrellas, de pantallas grandes, de duelos al amanecer y besos con fundidos a negro la conquistó. América buscaba novia, y no tardó en encontrarla en Mary Pickford, Una pobre rica que fue pionera por partida doble: el star-system comenzó, entre otros, con ella; y también el antes codiciado y ya decrépito título de “novia de América”.

Su última propietaria es Julia Roberts, que hoy cumple 56 años. Si uno no se deja cegar por el resplandor de su sonrisa y ese encanto estelar del Hollywood clásico, podrá apreciar más de una cicatriz en la blanca piel de la intérprete: su hermana Nancy la acusó de haberla conducido a una larga depresión, que se volvió insoportable en 2014, cuando Nancy se suicidó. Junto a su cuerpo, encontraron una carta en la que se leía: "Mi madre y mis supuestos hermanos no merecen obtener nada de mí, excepto la certeza de que fueron ellos quienes propiciaron la depresión más profunda que he tenido que afrontar en mi vida".

Tampoco con su hermano Eric Roberts, coleccionista de películas de serie B, ha tenido Julia una estrecha relación, y algunos compañeros de rodaje, como Nick Nolte, con quien coincidió en Me gustan los líos, no le guarda demasiado cariño: Nolte y Roberts se detestaron desde la primera prueba de cámara hasta la última entrevista de promoción, y el reconocerlo nunca ha sido un problema. “Nolte es completamente repugnante”, dijo Roberts. “Roberts no es buena y todo el mundo lo sabe”, dijo Nolte.

Pero todo esto forma parte del mundo que las cámaras de cine no recogen, y Julia Roberts se ha alzado con un Óscar y con tres Globos de oro en el universo contrario, ese en el que un segundo equivale a 24 fotogramas. Veamos qué películas la han coronado como la novia de América.

‘Magnolias de acero’ (1989)

No fue su primer trabajo, pero sí su gran presentación. De hecho, fue la última vez (y era su cuarta película) en que Julia Roberts apareció en segundo lugar en los títulos de crédito. Según una leyenda, Katharine Hepburn vio Magnolias de acero y, señalando a la actriz, dijo que algún día Roberts sería una estrella. Pese a estar rodeada por ese templo del country en miniatura llamado Dolly Parton y por actrices consagradas como Shirley MacLaine o Daryl Hannah, para Roberts fue la única nominación al Óscar de la película.

‘Pretty woman’ (1990)

Las posibilidades de que, ahora mismo, te pongas a zapear y des con una emisión de Pretty woman son estimables. Este cuento de hadas con minifalda se ha transformado en una de las películas más populares de las últimas décadas, y convirtió en estrella a Julia Roberts (Richard Gere ya lo era) y en supervillano a Jason Alexander, el misántropo George Costanza de Seinfeld, que, aquí, interpreta al amigo de Gere. Alexander confesó en una entrevista que su personaje desagradó tanto a las mujeres que algunas llegaron a escupirle al encontrárselo por la calle. A Roberts, le cayó algo bastante mejor que un salivazo: otra nominación al Óscar.

‘El juego de Hollywood’ (1992)

Robert Altman se recuperó de varios años de irregularidad con esta sátira sobre Hollywood para la que contó con los que, por entonces, eran sus principales referentes: Tim Robbins, Whoopi Goldberg, Bruce Willis, Andie MacDowell, Susan Sarandon y, por supuesto, Julia Roberts, además de alguno de generaciones anteriores, como Burt Reynolds o Rod Steiger.

‘El informe Pelícano’ (1993)

Nadie cuenta desembrolla mejor la confusa e intrigante madeja narrativa de John Grisham que Alan J. Pakula, que aquí se enfrentó a una historia a ratos difícil de seguir, en la que la mano negra de la conspiración (en forma de Stanley Tucci empelucado) acecha a dos protagonistas dotados de una excelente química, Denzel Washington y Julia Roberts.

‘Michael Collins’ (1996)

Su acento dista mucho del irlandés de Liam Neeson y Stephen Rea pero, en esta biografía antirromántica de ‘El grandullón’, Roberts hace lo que puede para disimularlo. Quien narra la historia es Neil Jordan, el mejor cineasta de la isla esmeralda, y decide abordarla fundiendo el mito con la gris cotidianeidad de un Michael Collins atormentado porque, para el resto del pueblo irlandés, está dejando de ser una persona para transformarse en un símbolo.

‘La boda de mi mejor amigo’ (1997)

La segunda parte en la triple corona de comedias románticas protagonizadas por Julia Roberts, tras Pretty woman. Su trama (una mujer se enamora de su mejor amigo justo antes de que este celebre su boda, y pone en marcha un plan a la desesperada para hacerlo cambiar de opinión) podría ser la de una película de tarde, pero el guion de Ronald Bass se las arregla para que, 26 años después de estrenarse, La boda de mi mejor amigo siga siendo la película favorita de varios de tus mejores amigos.

‘Notting Hill’ (1999)

El largometraje responsable de que cualquier librero que quiera probar suerte en el barrio londinense de Notting Hill cargue, de entrada, con el irremontable peso de ser comparado con Hugh Grant. El británico y Julia Roberts forman una de las mejores parejas de la comedia romántica, y la película, gracias a esta sintonía mágica, fluye con facilidad. Los noventa de Julia Roberts fueron, vistos en perspectiva, un prodigio de popularidad.

‘Erin Brockovich’ (2000)

Julia Roberts empezó el milenio de la mejor forma posible, con una estatuilla dorada bajo el brazo. La película con la que la ganó era el vehículo soñado para llegar, arrasando, al Dolby Theatre, un drama de buena factura, ágil y combativo, asentado sobre los hombros de una mujer que lucha contra gigantes con un brazo atado a la espalda. Prácticamente todos los premios que Roberts pudo embutir en su vitrina, los consiguió con Erin Brockovich.

‘Ocean’s Eleven: Hagan juego’ (2001)

La película que te hará mirarte al espejo con una mueca de desamparo. Repasemos a los integrantes de su reparto: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon o Andy García. Roberts y Sodebergh volvieron a asociarse hasta el éxito de Erin Brockovich en este canónico thriller de robos, atracos, coches de lujo y esmóquines, que no tardaría en franquiciarse.

‘Agosto’ (2010)

Su subtítulo en inglés, Osage County, hace pensar en Los asesinos de la luna, la nueva película de Scorsese, pero su historia guarda poca relación, más allá de reflejar, también, a una familia en la que la armonía y el amor no son valores muy promocionados. Con un elenco magnífico, en el que están Meryl Streep, Ewan McGregor, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch, Juliette Lewis y la propia Julia Roberts, Agosto le dio a la novia de América su última nominación al Óscar hasta la fecha.

