George Clooney y Julia Roberts: historia de dos amigos con carreras paralelas

Ella es la sonrisa de Hollywood y él, el guaperas que enamoró a tu madre: Julia Roberts y George Clooney, tal para cual. Dos de las grandes estrellas que hay en Hollywood desde hace más de treinta años y dos buenos amigos fuera de los focos. Ahora se reúnen para dar vida a un matrimonio venido a menos en Viaje al paraíso, una excusa perfecta para repasar las carreras de ambos, quienes han coincidido en más de una ocasión en la misma película y han seguido trayectorias sorprendentemente similares.

Los comienzos: Satisfacción / Terror en el instituto

Cosas de la vida, Julia Fiona Roberts (Georgia, 1967) y George Timothy Clooney (Kentucky, 1961) estudiaron Periodismo, aunque pronto desecharon el oficio y se dejaron ayudar por familiares artistas para adentrarse en la actuación. Eric Roberts le consiguió un agente a su hermana y la pelirroja pronto empezó a destacar junto a Liam Neeson o Vincent D’Onofrio en filmes como Satisfacción (1988) o Mystic Pizza (1988). Clooney se enamoró de la profesión colaborando con su tío, José Ferrer, en And They Are Off (1982), proyecto al que siguieron cameos en series de TV (El halcón callejero, Loco de remate) y películas como Terror en el instituto (1987) o Surf Connection (1989).

George Clooney y Julia Roberts comenzaron a actuar a finales de los 80, aunque la fama le llegó primero a ella Cinemanía

Y entonces llegó la fama: Pretty Woman / Urgencias

Julia Roberts acababa de ser nominada al Oscar por Magnolias de acero (1989) cuando Garry Marshall llamó a su puerta. El que iba a ser un filme independiente y bastante oscuro sobre adicciones y prostitución desembocó en el paradigma de comedia romántica moderna, con la actriz transformando su vida y la de Vivian por Rodeo Drive. El público memorizaría el apellido Clooney unos años después, en 1994, cuando el bueno de George se puso la bata blanca de Doug Ross, el galán de Urgencias. Le seguirían Abierto al amanecer (1996) o Batman y Robin (1997).

De Oscar: Erin Brokovich / Syriana

Casi 5 minutazos duró el discurso de agradecimiento de Roberts, pero se olvidó mencionar a la verdadera Erin Brockovich. A Clooney le sobró tiempo para bromear sobre Batman y su reconocimiento como el hombre más sexy.

Menudas pintas: Batman & Robin / Blancaneves, mirror mirror

El Batman de Clooney pasará a la historia por aquel ‘bat-traje’ con pezones. Aunque para looks pomposos, los vestidos de la Reina de Roberts, que duelen más al compararlos con los estilismos de Charlize Theron en su Blancanieves del mismo año.

La etapa dorada: La boda de mi mejor amigo / Buenas noches y buena suerte

La buena forma de la ‘rom-com’ noventera no se entiende sin la novia de América. Tras Pretty Woman, La boda de mi mejor amigo (1997) consolidó a Julia en el género y con Notting Hill y Novia a la fuga (1999) se coronó. Clooney fue más de los 2000: reunió a su pandilla estelar en Ocean’s Eleven (2001), debutó como director con guion de Charlie Kaufman en Confesiones de una mente peligrosa (2002), sacó pecho con Buenas noches, y buena suerte (2005) y ganó el Oscar con Syriana (2005).

Julia Roberts y George Clooney en 'Money Monster' Cinemanía

Juntos y revueltos: Ocean's Eleven, Money Monster...

Esta dupla ha robado por amor en la saga Ocean’s Eleven, con Andy García como tercero en discordia; ha trabajado a las órdenes de la CIA en Confesiones de una mente peligrosa (2002) y ha retransmitido un secuestro en Money Monster (2016).

Última década: Come, reza, ama / Los descendientes

Dueños del firmamento hollywoodiense, ahora compaginan proyectos más diversos y arriesgados: Julia se ha reencontrado consigo misma en Come, reza, ama (2010), ha compartido miserias familiares en Agosto (2013) y se ha dejado arrastrar por el thriller clásico en la serie Homecoming (2018); George, siempre versátil, se ha consolidado como director (Los idus de marzo y Monuments Men, protagonizadas por él, o Suburbicon, con guion de los Coen), pero también como actor (Los descendientes, Gravity o ¡Ave, César!). La madurez llega, los papeles cambian, pero Roberts y Clooney mantienen la sonrisa, la guapura y el fulgor intactos.

Julia y George, juntos de nuevo: Viaje al paraíso

Cuando, a principios de los 2000, Julia Roberts se propuso que la industria se la tomara en serio, decidió dejar de lado el género que la había encumbrado: la comedia romántica. Dos décadas después de reinar en la Hollywood más romántica, la actriz regresa a ese territorio que nadie ha explorado como ella, con George Clooney entregado al rol de ex insufrible. Ambos ponen toda su química al servicio del desamor en la piel de una pareja divorciada que viaja a Bali para evitar que su hija cometa el error de casarse. Kaitlyn Dever y Billie Lourd imponen todo su optimismo millennial entre estos ex condenados a entenderse.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.