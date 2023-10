Lola Dueñas es en Sobre todo de noche Vera, una mujer que de joven tuvo que dar a su bebé recién nacido en adopción. Cuando años después quiso saber si ese proceso se hizo bien, las autoridades le dijeron que no había tal bebé ni tal expediente. Por su parte, Ana Torrent es Cora en la película con la que debuta Víctor Iriarte, una mujer que no puede tener hijos y que acabó adoptando a Egoz (Manuel Egozkue).

En Sobre todo de noche, Iriarte traza el camino de los tres personajes y su destino común a partir de una multiplicidad de formas y propuestas. Filmada en 16mm por Pablo Paloma y montada por Ana Pfaff (Alcarràs), la película participó en la Giornate degli Autori de la Mostra de Venecia antes de concursar en Sección Oficial de la Seminci. Se estrena en salas españolas el 1 de diciembre de 2023.

'Sobre todo de noche', crítica de la película

Valoración: 'Sobre todo de noche'

Una película que, de entrada, expresa su filiación 'bolañesca' , esto es, con la prosa libre, experimental y profunda de Roberto Bolaño, solo puede adelantar su personalidad aventurera y Sobre todo de noche, ópera primera del bilbaíno Víctor Iriarte, que se presenta como "una historia de terror, policíaca, de serie negra" y, sobre todo "la historia de un crimen atroz" es, así las cosas, toda una aventura cinematográfica. Estimulante, impredecible, sensible, dolorosa y esperanzadora, un deslumbrante ejercicio en el que brillan sus dos protagonistas, Lola Dueñas y Ana Torrent.

Las dos actrices ejercen de madres paralelas de Egoz (el actor multitalento Manuel Egozjue), pero su realidad no podría ser más contraria. Vera (Lola Dueñas) es una mujer a la que se le arrebató la posibilidad de conocer el paradero de su hijo, dado en adopción, mientras que Cora (Ana Torrent) ha criado a ese pequeño entregándole y enseñándole todo lo que sabía. Entre las dos mujeres y ese hijo compartido, una parte de nuestra historia que ha quedado irresuelta, diluida en el silencio.

"¿Por qué me dejasteis tan sola?", se pregunta Vera en los primeros compases de Sobre todo la noche. Su interrogante, que es un lamento, se clava en el espectador cuando su voz contrasta con las imágenes de archivo del Tardofranquismo y de la Transición que subrayan el aspecto histórico, de ese agravio, entendido, así, como una afrenta política. "Esto es lo único que no me habéis podido arrebatar, mi historia y cómo contarla", sentencia la protagonista.

Historia de venganza, de reencuentros, de perdones y afectos, de justicia, poética, pero justicia al fin y al cabo, Sobre todo de noche se declina en toda una variedad de formas y recursos de inspiración 'bressoniana' (¡qué belleza tantos planos de manos! ¡qué conmovedor esa reivindicación del gesto y de lo artesano!), siempre a la búsqueda de una manera para contar este crimen tan atroz. De ahí, quizá, los mapas, multiplicados, expandidos, que intenten dar con la clave para ubicarnos en una realidad tan dolorosa como inasible.

Al archivo como herramienta de poder que subyuga, a la institución que disciplina y erosiona las emociones, Iriarte opone, en definitiva, la luminosa historia de una fuga de dos mujeres en simbiosis, cuyo hijo, pianista, esgrimista y bailarín, posee el rostro de la utopía. El universo es oscuro, sobre todo de noche, recita una cantante de fado en una cafetería de Oporto, donde concluirá la aventura de esta familia de tres. La noche oscura, para Iriarte, es también el lugar de la restauración, el espacio de la despedida y de los sueños.

