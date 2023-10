Arrepentido de la gordofobia y el sexismo: la confesión del guionista de 'Love Actually' y 'Bridget Jones'

Richard Curtis es una de las grandes figuras de la comedia romántica de las últimas décadas. El norteamericano es responsable del guion de títulos como Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill, El diario de Bridget Jones, Mamma Mia! Una y otra vez, Una cuestión de tiempo o Love Actually, esta última en la que debutaba también en la dirección. Una serie de títulos que le han convertido en uno de los profesionales más aclamados de la industria cinematográfica actual.

Sin embargo, las películas de Curtis no se han librado de recibir críticas por la gordofobia y el sexismo de sus tramas. Una revisión actualizada de unos filmes que, en algunos casos, no han envejecido especialmente bien y que han hecho que ahora el norteamericano se justifique.

"Recuerdo lo sorprendido que me sentí hace cinco años cuando mi hija Scarlett me dijo: 'No podrás usar nunca más la palabra gorda'. Tenía razón. Creo que seguí la tendencia y esos chistes no son divertidos. No siento que fuera malicioso en ese momento, pero creo que no fui tan observador e inteligente como debería haber sido", confiesa Curtis echando la vista hacia atrás.

De las bromas constantes sobre el peso de Bridget Jones y su sexualización salvaje, hasta las chanzas sobre el "culo gordo" de la mujer que conquista al primer ministro británico en Love Actually, su filmografía está repleta de pequeños detalles que, como él mismo ha confesado, han empañado el buen recuerdo de estos clásicos.

Curtis ya se mostraba arrepentido en el pasado por lo mal que había tratado el tiempo a algunas de sus películas. "Hay muchas cosas que cambiaría. Gracias a Dios la sociedad está cambiado", confesaba.

El sexismo de 'Notting Hill': la reacción de Julia Roberts

Otra de las películas de Richard Curtis que también ha sido acusada por las nuevas generaciones de postergar comportamientos machistas era Notting Hill. Una discusión cíclica que recientemente se convertía en un debate en redes sociales después de que la actriz de doblaje y cantante Rigoberta Bandini mostrara un mensaje contra el filme escrito por Curtis. "Volví a ver Notting Hill y casi vomito. Es machista y antes me encantaba", compartía contundentemente.

Aunque Bandini recibió numerosos comentarios en contra de esta opinión, la propia Julia Roberts, protagonista de Notting Hill, también explicaba en su momento que ahora "las historias son diferentes" y "los tiempos cambian" para incidir en los aspectos negativos del filme.

"Hay muchas películas que, vistas en la actualidad, nos llevarían a hacernos preguntas, a cuestionar el clima de la época en que se hicieron. Pero precisamente por ese motivo seguimos contando historias diferentes", declaraba la estadounidense.

Un serie de avances necesarios en los que Richard Curtis también ha continuado trabajando para dejar atrás conductas y comentarios que él mismo denuncia, en un momento en el que celebra el décimo aniversario del filme Una cuestión de tiempo, que dirigió y escribió en 2013, mientras mira hacia el futuro.

