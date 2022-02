Así es el trabajo como actriz de doblaje de Rigoberta Bandini: la voz de Chihiro, Caillou y Mérida

Toda una generación quedaba prendada en los años 90 con el personaje de Spinelli en La banda del patio, quien rompía con todos los estereotipos sobre la feminidad en las ficciones de animación. Detrás de su voz en español se situaba la catalana María Ribó, con un trabajo que marcaría posteriormente el amor por el doblaje y el compromiso por el feminismo de su hermana Paula. Conocida ahora por todos como Rigoberta Bandini, la joven ha alcanzado lo más alto de las listas de éxitos patrias con su canción Ay Mamá, pero su trabajo es fruto del esfuerzo de una extensa trayectoria laboral en el mundo del arte.

Controversias aparte sobre la resolución del Benidorm Fest y su candidatura a Eurovisión, Paula Ribó (31) ha conseguido que su himno en defensa de las madres y la libertad del cuerpo femenino sea escuchado en cada rincón de la geografía española. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que Bandini en realidad lleva años colándose en nuestros hogares a través de diversos personajes, algunos tan inesperados como Caillou. Un trabajo en el que comenzaba con tan solo 7 años y donde también entonaba la célebre cabecera de la serie canadiense, dirigida a los más pequeños de la casa. Así asentaba los primeros cimientos de una carrera repleta de hits.

Durante estos primeros pasos en el mundo del doblaje y la animación, la joven también interpretaría a Chihiro, la protagonista de una de las películas más icónicas de Studio Ghibli: El viaje de Chihiro. Estos precedentes provocarían que la joven también fuera fichada por Disney, trabajando durante estás décadas en proyectos como Brave (poniendo voz a la propia Mérida) o en la versión en catalán de Frozen (donde era Anna). Por el camino también nos obsequiaba algunas participaciones como Amy en Toy Story 2, Dot en Bichos , Suri en Dinosaurio o Shanti en El libro de la selva 2.

No está de más recordar que Rigoberta Bandini, cantante que se ha presentado al #BenidormFest para representar a España en #Eurovisión es Paula Ribó, actriz que de pequeña puso voz a Chihiro en 'El viaje de Chihiro' para el doblaje español 😅 pic.twitter.com/fAxcKlNrcc — Álvaro López Martín 🎇 (@A1varoLopez) January 28, 2022

Si bien es cierto, su trabajo no quedaría relegado solo al universo de los estudios de animación, puesto que también daría salto a los filmes de acción real. Y es que en su carrera ha trabajado como dobladora en más de 300 películas y series. Ribó también se esconde tras la voz habitual en España de Abigail Breslin (Pequeña Miss Sunshine) y Dakota Fanning (Yo soy Sam), y ha trabajado en películas como Divergente, Saw, La niñera mágica y el Big Bang, Crepúsculo, Súper empollonas...

Mientras que Ribó desarrollaba su carrera como dobladora, la artista polifacética también hacía sus pinitos como intérprete en la televisión catalana con pequeños papeles en producciones como el programa de humor Crackòvia (2014), y las series Cites (2016) y L'última nit del karaoke (2021). Esto sin abandonar nunca su amor por el teatro, la escritura- también es autora de la novela Vértigo-y la música, que llevaría a esta a fundar junto a Paula Malia y Bàrbara Mestanzael el grupo musical The Mamzelles y la compañía teatral The Mamzelles Teatre, con importantes éxitos como la campaña Envàs on vas.

Después de una vida tras las cámaras y un inicio musical exitoso, su popularidad aumentaba en su incursión como artista en solitario en 2019 bajo el sobrenombre de Rigoberta Bandini. La creatividad de canciones como In Spain we call it soledad, Perra, Too Many Drugs y A ver qué pasa enamorarían a un público, que, desde entonces no ha dejado de incrementar. Estrenando maternidad en 2020, la historia de Paula es la de una mujer trabajadora, ingeniosa, mordaz y controvertida, que todavía tiene muchos grandes momentos, y nuevas voces, que regalar al público.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.