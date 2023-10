No es extraño ver incursiones de cantantes muy reconocidos en el mundo del cine, e incluso ganando algún premio, como Cher consiguiendo el Oscar en 1988 por Hechizo de luna, o Lolita haciéndose con el Goya en 2003 por Rencor, en uno de los momentos más recordados de la historia de los premios más importantes del cine en España. Y es que contar con una estrella de la música y su legión de fans es un gran aliciente a la hora de atraer a los espectadores al cine.

Pero a pesar de que lo que se pueda pensar, los cantantes no siempre consiguen los papeles para los que optan, no importa si tienes uno de los tours más importantes de la historia o si eres un auténtico icono. A lo largo de los años han sido numerosas las veces que una megaestrella no ha conseguido un rol para una película, por razones de todo tipo.

Taylor Swift perdió dos papeles en 'Los Miserables'

Ahora mismo el mundo está dominado en todos sus ámbitos por Taylor Swift. Nadie hace los números que hace ella, sus apariciones públicas son todo un acontecimiento que incluso pueden conquistar la NFL y acaba de terminar la primera parte de su histórico 'The Eras Tour'. Además, la autora de Anti-Hero no es ajena al mundo del cine, ya que ha participado en varias cintas a lo largo de su carrera, como Historias de San Valentín (2010), The Giver (2014), o las odiadas Cats (2019) o Amsterdam (2022).

Taylor Swift en 'Amsterdam' (2022) 20th Century Studios

Pero la adaptación del musical de Andrew Lloyd-Webber pudo no ser la primera película del género en la que participase Swift. "Me presenté al casting para dos papeles en Los Miserables", reconoció la cantante en el programa de Graham Norton en 2021. "Tenía la apariencia de Cosette (Amanda Seyfried) pero el rango vocal de Éponine (Samantha Banks)". La artista incluso consiguió realizar un screen test con Eddie Redmayne en Londres, aunque se toma con humor el ser rechazada: "sabía que estaba ahí para pasar un buen rato, pero no largo".

¿Por qué Harry Styles no protagonizó el biopic de Elvis Presley?

Si Taylor Swift es la personalidad femenina del momento, Harry Styles es el artista masculino más exitoso de esta década, y tampoco es ajeno a participar en cintas. Su primera incursión ya fue todo un auténtico máster, ya que rodó con Christopher Nolan en Dunkerque (2017), mientras que sus siguientes apariciones hicieron el mismo ruido: en una escena postcréditos de Eternals (2021) dio vida a Eros, el hermano de Thanos, papel que todavía está en el aire si volverá a aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel, y también coprotagonizó junto a Florence Pugh, no sin polémica, No te preocupes, querida (2022).

Harry Styles y Florence Pugh en 'Don't Worry, Darling' (2022). Cinemanía

El exmiembro de One Direction pudo haber encarnado recientemente a uno de los grandes nombres de la historia de la música, ya que fue uno de los candidatos para interpretar a Elvis Presley en el biopic dirigido por Baz Luhrmann el año pasado. Al final el papel fue a parar a Austin Butler, que acabó nominado al Oscar, ya que al director australiano le asustaba que la popularidad de Styles acaparase la película.

Michael Jackson y Mariah Carey casi acaban en 'X-Men'

No se sabe si Styles regresará a Marvel antes de que la franquicia estrene su película de los X-Men. La compañía dará la bienvenida a una Patrulla X de la que quisieron formar parte dos de los mayores nombres de la historia de la música: Michael Jackson quiso ser el Charles Xavier (Patrick Stewart), mientras que Mariah Carey optó a ser Tormenta, a quien finalmente encarnó Halle Berry. Y es que los superhéroes son uno de los mercados más seguros a la hora de proporcionar éxito a quien se involucra en ellos.

El papel más deseado de Joe Jonas: Peter Parker

Y una de las sagas más exitosas en lo relativo a este género es la de Spiderman. Cuando se anunció el reboot del Hombre Araña después de la trilogía de Sam Raimi, muchos quisieron suceder a Toby Maguire debajo del traje arácnido. Uno de ellos fue Joe Jonas, que se encontraba en la cresta de ola junto a sus hermanos y que venía de hacer Camp Rock (2007). El cantante incluso realizó algunas pruebas para un papel que finalmente se quedó Andrew Garfield.

Beyoncé y Lizzo pudieron ser estrellas Disney

Hay pocos iconos más grandes para la comunidad afroamericana que Beyoncé. Por ello, Disney quiso que la megaestrella, que ya tenía experiencia en varias películas, pusiese voz a la protagonista en Tiana y el sapo (2010), la primera película animada centrada en una princesa negra. Todo parecía encajar, pero hubo un pequeño contratiempo... y es que Beyoncé no hace audiciones. Al final, los productores se decidieron por Anika Noni Rose (Dreamgirls, 2006).

Beyonce en una película de Austin Powers (2002). NEW LINE CINEMA

Quien también estuvo cerca de trabajar para Disney fue su gran amiga y también cantante Lizzo. La artista optó a interpretar a Úrsula en el reciente live-action de La sirenita (2023), aunque quien finalmente robó la voz de Ariel (Halle Bailey) en la película fue Melissa McCarthy.

Rihanna, una action-woman en 'Mad Max'

Otra de las grandes divas de la industria musical es Rihanna. La cantante tiene una filmografía muy variada, participando en cintas defenestradas por la crítica como Battleship (2012) o Annie (2014), en producciones de ciencia ficción como Valerian y la ciudad de los mil planetas (2017) e incluso en franquicias de éxito en Ocean's 8 (2018), algo que expandirá poniendo voz a Pitufina en la próxima película sobre los dibujos azules.

Rihanna y el resto del casting de 'Ocean's 8' (2018). Cinemanía

La cantante de Barbados quiso cambiar de registro y optó al papel de una de las esposas de Furiosa (Charlize Theron) en Mad Max: Fury Road (2015), y la razón por la que fue rechazada, según cuenta la propia directora de casting, fue porque llegó a la audición "vestida como Rihanna", es decir, espectacular, y el director George Miller no la vio como una action-woman.

Britney Spears fue considerada para 'El diario de Noa'

El nivel de fama que alcanzó Britney Spears a principios de los 2000 le valió el sobrenombre de 'Princesa del pop'. Como buena estrella, la cantante de Baby One More Time también participó en varias películas, como Longshot (2001) o en la saga de Austin Powers. Y la popularidad de la artista pudo ser aún mucho mayor si hubiese llegado a encarnar a Allie en El diario de Noa (2004), una de las cintas por excelencia del género romántico. El rol fue finalmente para Rachel McAdams, ya que el éxito de la de Mississippi, que ya había coincidido con Ryan Gosling en El club de Mickey Mouse, lastró sus oportunidades.

David Bowie y 'El señor de los anillos'

Uno de los mayores iconos de la música, David Bowie, quiso ser partícipe de una de las trilogías más importantes de la historia del cine, y es que el excéntrico artista británico tenía entre ceja y ceja encarnar a Elrond en las películas de El señor de los anillos, aunque Peter Jackson prefería que el papel fuera a parar a manos de un rostro mucho menos conocido.

