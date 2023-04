Rihanna será Pitufina en la nueva película de 'Los pitufos'

Durante la CinemaCon de esta semana el plato fuerte de Paramount fue publicar el tráiler de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese (demostrando por fin que la película tenía más imágenes al margen de aquella con Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio), pero eso no fue todo. De hecho, en el marco de este evento llegó a las redes sociales una foto encantadora del veterano director con Rihanna, y todo gracias a otro anuncio de la major paralelo al de Killers of the Flower Moon: el de la puesta en marcha de una nueva película de Los pitufos.

Los personajes de esta franquicia que se ha expandido a cómics y series de dibujos animados fueron creados por Peyo a finales de los 50, y saltaron al cine en 2011. Entonces esta película tenía animación con acción real, combinando las interpretaciones de Neil Patrick Harris o Sofía Vergara con la voz de Katy Perry como Pitufina, y se practicó la misma jugada con Los pitufos 2 en 2013. Para Los pitufos: La aldea escondida, de 2017, el formato cambió para ser exclusivamente animación en 3D, siendo Demi Lovato entonces quien doblara a Pitufina.

Pitufina es, en efecto, el personaje de Rihanna, y la nueva película de Los pitufos se ajusta al estilo de La aldea escondida. Va a ser una película animada de Paramount y Nickelodeon, en lo que medios como IndieWire entienden como una respuesta de la major al éxito de la franquicia Trolls (que ahora mismo prepara una nueva película, Trolls Band Together) en Universal Pictures. Rihanna interpretará a Pitufina, además de ejercer de productora y de escribir e interpretar música original.

Paramount ha fijado el estreno para el 14 de febrero de 2025. Dirige Chris Miller (La Lego Película, Infiltrados en clase) separándose de su habitual Phil Lord para trabajar codo con codo con Matt Landon, codirector. Y produce Pam Brady, responsable de South Park y Team America: La policía del mundo, lo que en principio denotaría una propuesta algo más gamberra de lo acostumbrado en las historias de estos seres azules.

Rihanna, aún así, tiene la vista puesta en los más pequeños. De hecho espera que esto “algún día le dé puntos extra con sus hijos”, habiendo hecho referencia en la CinemaCon a su embarazo. “Hacer animación ha sido divertido para mí. Normalmente estoy en el centro de todo, pero aquí puede aparecer en pijama cuando estoy en mi tercer trimestre de embarazo, y ser una tipa molona de azul”, declaró la cantante.

Rihanna lleva sin publicar discos desde 2016, más centrada en su faceta de empresaria, aunque en los últimos meses volvió al candelero gracias a actuar en el intermedio de la Super Bowl embarazada, y a todo lo que vino con Black Panther: Wakanda Forever. Rihanna compuso e interpretó el tema Lift Me Up para su banda sonora, siendo nominado a Mejor canción original y actuando en directo en la gala de los Oscar.

Dentro del cine, las aportaciones de Rihanna se remontan a Battleship. También ha aparecido en Ocean’s 8, en Valerian y la ciudad de los mil planetas o en el mediometraje Guava Island junto a Donald Glover. Ciñéndonos al campo del doblaje, Rihanna puso voz hace tiempo a Home: Hogar dulce hogar, película animada de DreamWorks estrenada en 2015. Por ahora es la única voz confirmada de Los pitufos.

