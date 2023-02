Rihanna revela que pretende sacar su noveno disco en 2023: "Sería ridículo si no es este año"

Hubo de hecho una época, sobre todo durante la pandemia, en la que dejó de ser considerada una artista musical y más una increíble empresaria. Y todo porque pasaba el tiempo y no había ninguna pista de un acercamiento de Rihanna nuevamente al mundo de la música. Pero eso ha llegado a su final. No solo con su espectacular e histórico show del intermedio de la Super Bowl, sino porque ha dado a conocer que quiere sacar su próximo disco este 2023.

Se trataría de su noveno álbum. El octavo, ANTI, vio la los primeros días de 2016, por lo que son siete años sin sacar ninguna nueva colección de canciones. Pero la cantante de Barbados ha querido calmar las aguas y ha afirmado, en su reciente entrevista con la edición británica de la revista Vogue, que ya está trabajando en dichos temas, más allá de los que sacó para Black Panther: Wakanda Forever y por uno de los cuales, Lift Me Up, está nominada al Oscar.

Rihanna, que la próxima semana cumplirá 35 años, ha comenzado revelando que ha estado pensando mucho en su siguiente proceso de grabación, pero que siempre se coartaba porque considera que ANTI es su álbum "más brillante" y que no iba a hacer nada parecido. "Lo digo ahora porque entonces no me di cuenta. Es el disco más cohesionado que he hecho", ha añadido, recordando algunas canciones del mismo, como Work o Love On The Brain.

Eso influye en la propia presión que se autoimponía. "Si no va a ser mejor, no vale la pena intentarlo", ha dicho que llegó a pensar. Y ha agregado: "Y esa no es la forma correcta de mirar la música porque esta tiene que ser una vía de escape, un espacio para crear. Lo que sea. Y ni siquiera stoy hablando de que sea a gran escala, solo algo que te haga sentir bien. Una sola canción podría servir".

Por tanto, Rihanna ha admitido que descubrió que "si seguía esperando" algo que fuera "bueno, perfecto y mejor" podía estar esperando "una eternidad" y que el álbum "jamás viera la luz".

Rihanna on the release of her next album:



“I realised that if I keep waiting until this feels right and perfect and better, maybe it’s going to keep taking forever and maybe it’ll never come out and no, I’m not down to that.” pic.twitter.com/u8ntc9fgpg — Pop Base (@PopBase) February 15, 2023

"Y no estoy dispuesta. Yo quiero jugar, porque tengo mis ideas en la cabeza, aunque no pueda decirlas ahora mismo", ha declarado, así como que lo que ha grabado durante su ausencia del mundo de la música le suena ahora a "vestirte como te solías vestir: 'Ew, no'".

De ahí que cuando le preguntan directamente cuándo saldrá el nuevo disco, la cantante haya quemado sus naves: "Yo quiero hacerlo este año. La verdad es que sería ridículo si no es este año. Porque ahora solo quiero divertirme. Hacer mi música y hacer mis videoclips".

Rihanna about her new album #R9:



"I want it to be this year. Like honestly, it’d be ridiculous if it’s not this year. But I just want to have fun. I just want to make music and make videos. I miss the visuals almost more than music." pic.twitter.com/BnoMJF9Y83 — Rihanna News (@TeamOfRihanna) February 15, 2023

Sin embargo, muchos usuarios han reaccionado con recelo al anuncio de Rihanna, dado que cuando concedió la entrevista no sabía que estaba embarazada de nuevo, lo que podría posponer cualquier plan que tuviese previamente.