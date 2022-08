Navidad azul: 'Sonic 3' y 'Avatar 3' podrían estrenarse el mismo día de 2024

Hacía tiempo que una noticia sobre el mundo del cine no nos daba tantas ganas de exclamar eso de "Round One... Fight!". Pero tranquilos: no es que haya anunciado una nueva película de Street Fighter, sino más bien que Sonic 3: La película y Avatar 3 se estrenarán el mismo día.

El 20 de diciembre de 2024, tanto el erizo corredor de Sega y Paramount como los alienígenas Na'vi de James Cameron y Warner llegarán a las pantallas para protagonizar el duelo más encarnizado y azulado que han visto los rankings en mucho, mucho tiempo.

Sonic 2: La película ha resultado uno de los estrenos más potentes de la primera mitad de 2022, alegrando el triste panorama posterior a la pandemia de coronavirus y poniendo a Paramount en la cresta de la ola con sus más de 400 millones de dólares de recaudación internacional. Sin embargo, está por verse si logrará prevalecer frente al poder 'cameroniano'.

Pero, de la misma manera, especular sobre el potencial de Avatar 3 resulta un tanto atrevido cuando Avatar 2, la primera secuela de la franquicia, todavía no se ha estrenado. Será tras su lanzamiento, el 16 de diciembre de 2022, cuando sepamos si la luna Pandora y sus habitantes mantienen ese poder gravitatorio que arrastró al mundo hace 13 años largos.

Asimismo, debemos contar con que las entregas de Avatar tienen un larguísimo historial de aplazamientos y cambios de fecha, con lo que es posible que este duelo no llegue a producirse.

Por último, y para desgracia de quienes esperaban ver una encarnizada batalla a tres bandas entre criaturas azules, lamentamos señalar que Paramount ha retrasado el musical de los Pitufos, aún sin título, hasta el 14 de febrero de 2024. Privándonos, por desgracia, de un enfrentamiento para la historia.

