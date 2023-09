Crítica de 'The Creator': un cuento de ciencia ficción que acaba a medio gas a pesar de su gran ambición

Valoración: 'The Creator'

Si lo tuyo es la ciencia ficción de alto presupuesto y no ligada a franquicias, lo sentimos mucho: al cine reciente le falta un título que ayude a redescubrir por todo lo alto el potencial de las aventuras especulativas sin pretexto satírico (como Todo a la vez en todas partes) o la coartada ‘intelectual’ de una Interstellar. Gareth Edwards, director que parecía la esperanza del género allá por 2010 (cuando debutó en largo con la estupenda Monsters) y que después se perdió en los laberintos de Disney (si no sabes lo suyo con Tony Gilroy a cuenta de Rogue One, búscalo, que te vas a reír) confirma esto con The Creator, un cuento que, empeñado en impactarnos y emocionarnos, se queda a medias en ambos apartados a fuerza de deslumbrarse con su propia pirotecnia.

Partiendo de una premisa ya conocida (la guerra futura entre humanos e inteligencias artificiales) y asignándole a las máquinas el papel de minoría oprimida frente a un complejo militar-industrial que hace llover muerte desde el espacio, The Creator quiere ser a la vez una gran épica trufada de explosiones y la historia de un soldado (John David Washington, condenado a protagonizar filmes a los que es fácil coger manía) en busca de redención ante la familia y los amigos a quienes traicionó cual Judas. Esto, ya interesante de por sí, se complica con la aparición de una niña sintética (Madeleine Yuna Voyles, muy maja ella) con potencial de mesías y de esa Alison Janney cuyo tesón y falta de escrúpulos hacen pensar en un Terminator sin tuercas.

El conjunto resulta espectacular, pero una duración excesiva y el empeño en tomarse a sí mismo muy en serio le llevan al mismo territorio que esa Elysium con la que Neill Blomkamp se estrelló hace diez años partiendo de premisas muy similares. ¿Futura película de culto? Es posible. ¿Clásico instantáneo? Más bien no, y es una pena: con lo distópico que se está poniendo el presente, necesitamos un filme así como el respirar.