¿Qué fue de Cher, la actriz y cantante que creía en la vida después del amor?

La artista Cherilyn Sarkisian (Cher) es una de las más emblemáticas de todos los tiempos. La dimensión de esta estrella era tan grande que hasta la avenida más grande la ciudad de Nueva York (Broadway) se rendía ante la californiana. En todo momento se supo reinventar con el paso de los años y, a sus 77 años de edad, es considerada una de las artistas más importantes de la música pop.

Sonny Bono fue el descubridor de un auténtico diamante en bruto que solo tenía 16 años. Se fijó en ella y empezó a experimentar en el mundo musical con éxitos como Dark Lady. En 1964, Cher firmó un contrato de grabación con Liberty Records, donde Bono era su productor. El primer gran éxito de la estadounidense llegó tras su versión de All I Really Want To Do de Bob Dylan, la cual llegó a posicionarse en el top 20 de la lista del pop en Estados Unidos.

No obstante y a pesar de lanzar otros éxitos como Bang Bang o I Got You Babe, la fama comercial del dúo desvaneció y le tocó reinventarse en 1971 con el primero de sus muchos regresos: subiéndose al carro de la música disco.

|🎵| Believe [Full]

|🗓️| October 19, 1998

|💿| Believe [1998]

|🎤| Cher



Cher logró su éxito más icónico con Believe, a los 52 años de edad. Este tema fue el propulsor de su trayectoria musical puesto que alcanzó la cima más alta en de todas las listas del pop. Además, esta canción fue pionera en introducir el 'auto tune' en la música pop convencional.

Su vida en el cine

Antes de trasladarse a la ciudad de Nueva York en 1982, Cher había reconocido en más de una ocasión su predilección por ser una actriz de cine. Sus primeros pasos fueron con papeles menores en Broadway. A partir de ahí, la actriz conseguiría un protagonismo mayor en la película Silkwood, donde realizó una actuación sublime que la llevaría a conseguir un Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto.

Cinco años después, en 1987, su trayectoria en el mundo del cine llegaría a lo más alto protagonizando hasta tres películas: Sospechoso, Las brujas de Eastwick y Hechizo de luna, con este último alcanzó la gloria después de haber logrado el Oscar a la Mejor Actriz. Tras este hecho, Cher se convirtió en una de las artistas más solicitadas de la década y tenía un caché de más de un millón de dólares.

En los últimos años la hemos podido ver en la secuela de Mamma Mia, la película musical en la que suenan las canciones de ABBA. Después de su éxito, la cantante publicó un disco de versiones en el que se lanzaba a interpretar las canciones más conocidas de la mítica banda sueca.

Vida actual

La increíble vida de Cher será plasmada en una próxima película biográfica en la que está trabajando junto a Universal Pictures. Eric Roth, de la fama de Forrest Gump, escribirá el guion. La cantante coproducirá el proyecto junto a Judy Craymer y Gary Goetzman.

Más allá de su carrera artística, la intérprete de If I Could Turn Back Time" ha dedicado su tiempo a rescatar animales y a llevar adelante proyectos de caridad para proteger y ayudar a los más desprotegidos. Nada ni nadie podrá frenar a Cher que continúa brillando igual que el primer día.