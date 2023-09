La desastrosa película que Britney Spears protagonizó en 2002 regresará a los cines

Coincidiendo con la publicación de las memorias de Britney Spears, The Woman in Me (La mujer en mí), Trafalgar Releasing reestrenará Crossroads: hasta el final, el filme que la cantante estadounidense protagonizó en 2002 y recibió numerosas críticas, pero que se convirtió en uno de los productos clave en la cultura pop de los 2000.

En colaboración con Sony Music Entertainment y RCA Records, la compañía ha anunciado que la película llegará a las salas de cine de EE UU el próximo 23 de octubre, donde se mantendrá durante todo ese fin de semana en la cartelera. Una sorpresa para un filme que fue nominado a 8 premios Razzie, llevándose el de Spears a peor actriz protagonista y el de peor canción original.

La película recibió críticas demoledoras. "Spears ofrece una interpretación con la misma sinceridad que invierte en un anuncio de Pepsi", diría Robert K. Elder, del Chicago Tribune, entre los comentarios vertidos contra el título.

Dónde ver la película de Britney Spears en España

La película narra la historia de tres amigas, Lucy (Britney Spears), Kit (Zoe Saldaña) y Mimi (Taryn Manning), quienes después de ocho años de amistad deciden emprender un viaje que cambiará por completo sus vidas. Una travesía que realizarán junto al misterioso amigo de Mimi, Ben (Anson Mount), aprendiendo algunas de las lecciones vitales más importantes.

Completan el reparto de este filme figuras de la talla de Justin Long (Jeepers Creepers), Kim Cattrall (Sexo en Nueva York) y Dan Aykroyd (Los Cazafantasmas). Dirigida por Tamra Davis y con guion ni más ni menos que de Shonda Rhimes (Anatomía de Grey, Scandal), la película sufrió tal descalabro que supuso el único trabajo como protagonista en ficción de la cantante.

En España, Crossroads: hasta el final no está disponible en estos momentos en ningún servicio de streaming. Sin embargo, el resurgir del título en EE UU podría poner el foco de atención en las plataformas para que estos meses puedan añadirla en su catálogo.

