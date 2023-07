Britney Spears en 'The Idol': la innegable relación entre el personaje de Lily-Rose Depp y la cantante

No se puede negar que The Idol ha sido una de las series de la temporada. Ya había hecho correr abundantes ríos de tinta digital antes de su presentación en el Festival de Cannes, con la marcha de la directora Amy Seimetz y el relevo de Sam Levinson volviendo dirigir casi todo el metraje, su emisión semanal en HBO Max no ha escatimado en polémicas y reacciones virulentas en redes hasta llegar al colofón de su frustrante final.

Entre todas las controversias posibles que ha arrastrado la serie protagonizada por Lily-Rose Depp y Abel Tesfaye (The Weeknd), su creador junto al autor de Euphoria, ha brillado con luz propia la representación del abuso físico y sexual en el seno de la industria del entretenimiento. Una hoguera de vanidades, egos, politoxicomanía y comportamientos violentos que The Idol ha retratado sin piedad, con mucha mala baba y escasa consistencia narrativa.

¿Está inspirada en hechos reales? The Idol hace un esfuerzo explícito por remarcar su ambientación en nuestra realidad mencionando artistas y marcas auténticas con personajes trabajando para la revista Vanity Fair o la promotora de conciertos Live Nation. Por lo tanto, es muy tentador buscar otros elementos directamente tomados del mundo real, como han hecho sus espectadores desde el comienzo.

¿Cuenta 'The Idol' la vida de Britney Spears?

Desde el principio se han buscado similitudes entre el personaje de Jocelyn (la estrella pop protagonista, interpretada por Lily-Rose Depp) y Britney Spears. No obstante, los creadores de la serie han asegurado que nunca tuvieron la intención de hacer una especie de biopic no oficial de la cantante de Baby One More Time, sino que su construcción del personaje es una amalgama de varios referentes.

"No hemos buscado contar la historia de una estrella pop en particular", aseguró Sam Levinson durante la rueda de prensa de The Idol en Cannes (vía Deadline). "Queremos explorar cómo el mundo percibe a las estrellas pop y la presión que coloca sobre los individuos". Por su parte, Depp recalcó que "la intención es que [la protagonista] parezca una estrella musical de nuestros días pero a la vez exista en su propio plano de realidad".

En una entrevista de la actriz con la revista W profundizó en los distintos referentes que tuvo a la hora de enfocar su interpretación de Jocelyn. "Por supuesto que soy fan de Britney. ¿Quién no lo es?", explica Lily-Rose Depp. "Pero también pensaba en Beyoncé, Mariah [Carey] y cualquier gran estrella del pop de nuestro tiempo. Quería que Joceyln fuera el tipo de mujer que puede controlar cualquier espacio, alguien que nunca deja de brillar".

Lily-Rose Depp en 'The Idol' Cinemanía

Referencias a Britney Spears en 'The Idol'

A pesar de la multiplicidad de referentes reales (lista a la que se puede sumar a Selena Gomez, expareja del propio Tesfaye), hay aspectos argumentales que es imposible no relacionar directamente con Britney Spears. En el primer episodio de la serie se nos presenta a Jocelyn como una estrella pop que acaba de pasar por una crisis nerviosa. En el caso de la ficción se debe a la muerte de su madre, pero es inevitable pensar en episodios similares sufridos por la cantante de Misisipi.

A eso hay que añadirle la evidente cita textual a coreografías de baile de Britney Spears que se ve en los movimientos de Jocelyn para el tema World Class Sinner. Las similitudes con el videoclip de Make Me o actuaciones en directo de la estrella pop han sido señaladas y comparadas en vídeos de TikTok.

Incluso el atuendo que lleva Jocelyn para la grabación del vídeo, a medio camino entre lencería y fantasía festiva, recuerda al de Britney Spears en su memorable actuación de los Billboard Music Awards de 2016, donde interpretó algunos de sus temas más sexualmente cargados, como Work B—, Womanizer, I'm a Slave 4 U o Toxic.

Más allá de la intención de los creadores, es innegable que The Idol se ha beneficiado de la vinculación con Britney al menos desde el departamento promocional. No por nada, el tráiler oficial de la serie hizo un uso contundente de Gimme More, precisamente el que fue el primer single de Blackout, el álbum que la artista lanzó en 2007, en plena crisis personal altamente mediatizada, queriendo significar un viraje hacia un sonido más adulto y atrevido tras In the Zone, su disco cinco años anterior. ¿Casualidad?

