'The Idol': explicación del frustrante final de la serie que te encantó odiar

[Este artículo contiene SPOILERS de 'THE IDOL']

The Idol, la serie más controvertida (y encantada de serlo) que HBO ha estrenado durante las últimas semanas, ha llegado al final de su andadura un episodio antes de lo que se creía. Ha sido un camino marcado por virulentas reacciones online contra su retrato de la industria musical a través de la relación de dominación entre los protagonistas interpretados por Lily-Rose Depp y Abel Tesfaye (The Weeknd), también cocreador del proyecto junto a Sam Levinson.

Deambulando entre el trash satírico y el softcore vainilla, ni las imágenes ni el tono de The Idol han llegado a ser nunca exactamente atrevidos ni transgresores. La tóxica dinámica de humillación y sufrimiento que tejió entre sus personajes principales, la estrella pop Jocelyn (Depp) y el gurú musical Tedros (Tesfaye) no ha pasado de esbozar el cliché del artista torturado que se redime a través de su creación, sin tratar la manipulación y el abuso de una manera que no sea meramente estética.

La superficialidad y el ensimismamiento han sido las principales características de este relato, ansioso por reflejarse en el sarcasmo salaz de Paul Verhoeven en Showgirls (1995) pero ejecutado sin los mismos niveles de convicción literal ni garra detrás de la cámara. Levinson ha apostado por una formar de trabajo propensa a la improvisación, con cuatro cámaras simultáneas, que han llevado a buscar en la sala de montaje la historia que quería contar, más que en durante el rodaje.

El creador de Euphoria asumió la dirección de todos los episodios de The Idol tras la polémica salida de Amy Seimetz cuando la directora original había rodado ya un 80% de la serie, que fue replanteada prácticamente desde cero; se ha criticado su mirada masculina al tratar el sexo y la perenne semidesnudez de Lily-Rose Depp, pero el auténtico problema quizás haya sido la falta de rumbo definido, refrendada por el final de la serie.

Cómo termina 'The Idol'

El quinto episodio de la serie está dividido en dos partes, lo que ayuda a pensar que en el plan original pudieron ser dos entregas diferentes. La primera retoma el conflicto principal de The Idol: la gira de regreso de Jocelyn está en peligro por la inestabilidad emocional de la cantante y los oscuros tejemanejes de Tedros. Andrew Finkelstein, el representante de la promotora Live Nation que Eli Roth ha disfrutado interpretar con la mayor autosuficiencia posible, organiza una reunión de emergencia con Jocelyn para tomar la decisión de cancelación definitiva.

Finkelstein, igual que los mánagers encarnados por Hank Azaria y Da'Vine Joy Randolph o la mezquina ejecutiva de discográfica que interpreta Jane Adams, encaja a la perfección en la farsa ácida sobre la cara más rastrera de la industria musical. Roth se lleva los mejores momentos del episodio, llamando de todo a Tedros, de "Scarface Miyagi" a "Tetris Super Mario", mientras asiste obnubilado a una demostración en directo del talento de los cantantes de la troupe del gurú que Jocelyn propone como artistas de su tour.

Jocelyn recupera ostensiblemente el poder sobre su persona y proyecto artístico, expulsa a Tedros de la mansión (no sin que antes Azaria le recuerde de forma desopilante el cuento de Caperucita Roja) y consigue salvar la gira con una interpretación de su nuevo tema equiparable a una lap dance sobre el promotor.

Lily-Rose Depp en 'The Idol' Cinemanía

Subtramas como el carpetazo a la bailarina (interpretada por la estrella k-pop Dyanne) que iba a reemplazar a Jocelyn, la falsa acusación de violación contra su exnovio Rob (Karl Glusman) o incluso el contenido de la carta de despedida de Leia (Rachel Sennott) son abandonadas a su suerte en una elipsis de seis semanas.

Ese es el salto temporal que rompe el episodio en dos. Terminamos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con el esperado concierto de regreso de Jocelyn. Sus mánagers se regodean en lo fácil que ha sido deshacerse de Tedros tras exponer en los medios sus maquinaciones y haberse quedado con su prometedora troupe de artistas, pero Jocelyn guarda un inesperado as en la manga: una invitación para que el autoproclamado gurú acuda al concierto.

Una vez allí, la cantante lo llama al escenario para revelarlo como el amor de su vida, "el hombre que me llevó hasta la luz en mis momentos más oscuros", delante de miles de personas. Jocelyn escenifica que estuvo en control de la situación en todo momento, para desgracia de sus jefes, que ven cómo van a tener que seguir lidiando con un sujeto tan repelente. En cuanto a Tedros, ha quedado sumido en el mundo de Jocelyn ("Eres mío para siempre") en una posición muy distinta a la que deseaba: es su musa, en vez de su mentor.

Al menos esto es lo que parece que quería transmitir Sam Levinson, un giro definitivo en la lucha de poder, sumisión y manipulaciones varias que había orquestado en los cuatro episodios anteriores. Sin embargo, el apresurado devenir de los acontecimientos y los huecos que han quedado sin cubrir dejan más bien con la sensación de haber sacrificado la coherencia del relato en favor del golpe de efecto. ¿Hace falta ser tan vacuo para hablar de la vacuidad?

¿'The Idol' tiene temporada 2?

No está claro que la historia de Jocelyn vaya a continuar en una segunda temporada de The Idol. Con todos los problemas arrastrados de su producción, y un relato cerrado guste más o menos, la serie tiene el aspecto de ser un título limitado. No obstante, HBO se ha esforzado en no descartar explícitamente la posibilidad de una renovación, con lo que habrá que ver cómo gestionan su futuro después de este final.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.