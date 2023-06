Esta estrella de K-pop ha debutado como actriz en 'The Idol' y los fans no están contentos

#Había muchos focos de interés sobre la esperada llegada de The Idol a HBO, donde ya está disponible el primer episodio de la polémica serie protagonizada por Lily-Rose Deep y The Weeknd.

Por un lado el ambiente venía caldeado por las críticas al tratamiento de la explotación sexual y la explicitud de las imágenes, que llevaron a que este nuevo título de Sam Levinson, creador de Euphoria, fuera salvajemente descuartizado por la crítica; acusaciones a las que los propios protagonistas, con la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis a la cabeza, han respondido.

Por otro lado, los fans del grupo BLACKPINK, uno de los más exitosos del K-pop, estaban deseando ver el debut como actriz de una de sus integrantes, la cantante Jennie, que interpreta el papel de Dyanne en la serie. El personaje de la artista coreana es una de las bailarinas de Jocelyn, la estrella de pop protagonista a quien encarna Lily-Rose Depp, por quien también siente un gran afecto. Su aparición en el primer episodio de la serie se ha limitado a una secuencia.

Jennie, de BLACKPINK, en 'The Idol'

Aunque Dyanne, el personaje que interpreta Jennie, es secundario dentro del reparto coral de The Idol, su intervención es significativa en el primer episodio de la serie. Mientras su equipo de relaciones públicas está agobiado por una foto privada y muy comprometida de Jocelyn que se ha filtrado, la cantante se dispone a grabar el videoclip de su single de regreso a la primera línea musical tras un periodo de silencio causado por una crisis nerviosa.

Jocelyn es consciente del revuelo causado a su alrededor y eso afecta a su concentración para bailar. La coreógrafa la reprende y le pide que se fije en el trabajo de Dyanne, quien toma su lugar durante uno de los ensayos y se lleva una aclamación por sus movimientos, el ritmo que imprime a la coreografía y la sensualidad con la que se desplaza por el escenario.

Con todo, esta aparición de la artista coreana no ha sido suficiente para calmar las expectativas de sus fans, que no han dudado en señalar en redes sociales su descontento con el poco tiempo en pantalla de su diva o, directamente, el enfado que les causa verla involucrada en The Idol. Estos son algunos de los mensajes que han escrito en Twitter, donde también ha quedado claro que la presencia de Jennie ha sido crucial para que muchos se asomaran a la serie solo por ella.

