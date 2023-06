Lily-Rose Depp, contundente ante las críticas contra 'The Idol': "No queríamos hacer una serie para toda la familia"

El primer episodio de The Idol ya está disponible en HBO, tomando el relevo de Succession tras el final de una de las series recientes más aclamadas del canal. La situación con The Idol es diametralmente opuesta: las primeras críticas de la serie protagonizada por Lily-Rose Depp y Abel Tesfaye, alias The Weeknd, fueron despiadadas, por decirlo suavemente.

"Una odisea en la página de inicio de Pornhub protagonizada por las areolas de Lily-Rose Depp y la grasienta cola de rata de The Weeknd" o "Aborda de manera desconcertante las delgada línea entre la pornografía, el arte, el poder y la explotación" son algunas de las sentencias más contundentes que se lanzaron después del estreno de los dos primeros episodios de la serie, dirigidos por Sam Levinson (Euphoria).

The Idol está protagonizada por Lily-Rose Depp en el papel de Jocelyn, una joven estrella del pop que se prepara para su vuelta a la primera línea musical tras un periodo de silencio causado por una crisis nerviosa. Al mismo tiempo, conoce al dueño de una discoteca, interpretado por Tesfaye, con quien iniciará un turbio romance lleno de sexo, dominación y culto a la personalidad.

El argumento, escrito por Tesfaye y Levinson con Reza Fahim, no ayudó a dar buena prensa a The Idol. Tampoco el material promocional de HBO, encantada de venderla como una historia de sordidez, y la agitada producción con cambios en el reparto durante el rodaje y el abandono de la directora original, Amy Seimetz, quien fue reemplazada por el propio Levinson. Todo junto desembocó en una nota nefasta en Rotten Tomatoes: un suspenso de 25% en el tomatómetro crítico y un 52% en el del público.

La respuesta de Lily-Rose Depp

No es aventurado pensar que los responsables de The Idol ya contaban con que la serie iba a causar este revuelo. En Cannes, Depp, Tesfaye y Levinson dieron varias entrevistas defendiéndose de manera contunden ante las críticas contra el tono y las imágenes sexualmente explícitas, como la que ha publicado The New York Times coincidiendo con la emisión del primer episodio.

"Tuvimos claro en todo momento que íbamos a hacer algo provocador que no iba a ser para todo el mundo", deja claro Lily-Rose Depp. "A ninguno nos interesaba hacer una serie que fuera para toda la familia". Su compañero de reparto, The Weeknd, suscribe las palabras de la actriz. "Me pasó lo mismo cuando empecé a hacer música", afirma. "[Esta serie] no es para todo el mundo y me parece bien. No somos políticos".

Aunque lleva trabajando en el cine desde 2014, The Idol es el primer título de gran relevancia protagonizado por Lily-Rose Depp, donde además tiene un papel complicado y muy exigente en términos de vulnerabilidad y exhibición de su cuerpo. La hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis ha abordado de forma igual de contundente las críticas contra su desnudez y sexualización en la pantalla.

"Muchas mujeres se han sentido explotadas por los desnudos que han hecho y eso no me gusta nada. Pero yo me siento cómoda actuando así, lo disfruto", asegura Depp. "Da forma al personaje. Se tiende a hablar de estos elementos obscenos implicando que es algo que de forma consistente se le ha impuesto a las mujeres, lo que obviamente es cierto desde un punto de vista histórico".

Levinson añade que ese retrato proclive a la desnudez en el personaje de Jocelyn está orientado a afectar a la percepción de los espectadores. "Creo que la gente minusvalorará a Jocelyn precisamente por lo expuesta que está", afirma.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.