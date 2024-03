¿Y si la maldición de los Von Erich era real? Esta es la trágica historia tras 'El clan de hierro'

“Desde que era pequeño, la gente ha dicho que mi familia estaba maldita. Ni mis hermanos ni yo creíamos que fuera cierto pero, aún así, seguían ocurriéndonos cosas malas”. Esta es la primera vez que escuchamos a Zac Efron en El clan de hierro, película disponible en España y basada en la historia de los hermanos von Erich. Efron interpreta a Kevin, el “segundo hijo mayor” de los von Erich, como le dice, en una ocasión, a Lily James. El motivo: el verdadero hermano mayor del clan murió a los seis años.

El clan de hierro (The iron claw) recorre el ascenso y caída de una familia cuya historia está enmarcada, y acorralada, por las cuerdas de un cuadrilátero. En la época de Ric Flair (que aparece en la película), The Ultimate Warrior, André the Giant o British Bulldog, los hermanos von Erich se turnaron sobre la lona en busca de la victoria. De los citados, sólo Ric Flair sigue vivo y ha luchado hace poco menos de dos años. Los demás murieron antes de cumplir los sesenta. Puede que, en la lucha libre, no sean reales los golpes que dan los luchadores, pero sí los que reciben.

La maldición de los Von Erich

Aunque parezca difícil de creer, El clan de hierro no sólo es fiel a la verdad, sino que incluso atenúa la tragedia de los Von Erich. A lo largo de la película, no se dice por qué los von Erich estaban malditos. Solamente se alude a la procedencia de la maldición, el apellido de origen alemán de los luchadores, que el personaje de Zac Efron, en principio escéptico ante el mal de ojo, le cambia a su hijo por uno más inofensivo, Adkisson.

El padre de Kevin Von Erich también era luchador, como se cuenta en El clan de hierro. Lo que no se explora, a excepción de un combate al comienzo, es su personalidad sobre el cuadrilátero. En su época sobre la lona, Fritz Von Erich adoptó el papel de villano (lo que en la lucha libre llaman “heel”), y lo llevó al extremo. Su personaje se comportaba como un nazi y, según el biógrafo David Shoemaker, este fue el desencadenante de la maldición.

Tras un combate, un hombre se acercó a Fritz y le preguntó cómo podía frivolizar de esa forma con el nazismo. El luchador le respondió que todo era una pantomima y, de malos modos, lo invitó a irse. El hombre se descubrió el brazo y le mostró los números que le habían grabado en un campo de concentración. Allí había perdido a todos sus hijos. “Espero que, algún día, sientas el dolor que yo he sentido”, le dijo, y se fue.

Las primeras víctimas

La leyenda es delirante. La verdad, terrorífica. Fritz tuvo seis hijos, y sobrevivió a cinco de ellos. El primero en morir fue el primogénito, cuando apenas tenía seis años. Durante unas vacaciones en Niagara Falls, el niño rozó un acoplamiento, se electrocutó e, inmovilizado, cayó sobre un charco en el que se ahogaría. El siguiente fue David von Erich, que fallece a consecuencia de un desgarro intestinal, como se narra en El clan de hierro. Sin embargo, Ric Flair cuenta en su autobiografía que David von Erich murió de sobredosis, pero un luchador amigo de la familia se deshizo de las pruebas para no manchar el nombre de los von Erich

La muerte de Mike von Erich es, junto con la de David, la más estremecedora. Obligado a mantener viva la dinastía, Mike aprendió a luchar, pese a que su camino era el de la música. En un combate en Israel, Mike cayó sobre la lona y se dañó el hombro. Aunque no parecía una lesión grave, tuvieron que operarlo y, mientras lo hacían, su temperatura corporal se disparó y entró en coma. Mike fue diagnosticado de síndrome del choque tóxico.

Para cuando despertó, era otra persona. La enfermedad le había causado daño cerebral y apenas era capaz de articular una palabra. Sus músculos tampoco respondían y sus manos, antes tan hábiles con la guitarra, ahora se agarrotaban al rozar una cuerda. La maldición lo había alcanzado. Antes de tomar un bote de pastillas y regarlo con alcohol, Mike dejó una nota para despedirse de sus hermanos. No sería la última que Kevin von Erich leería.

El hermano perdido en ‘El clan de hierro’

Chris von Erich no aparece en la película protagonizada por Zac Efron. Y, al conocer su historia, la omisión se justifica. Chris padeció la misma inclinación a la depresión que sus hermanos pero, sobre todo, padeció a su padre, que lo forzó a una vida a la que no estaba predestinado. La presión lo dominó cuando se rompió un brazo y tuvo que dejar el cuadrilátero.

Kevin von Erich, el hermano superviviente, lo encontró un día en el jardín y Chris le reveló que estaba pensando en suicidarse. “Pero no creo que vaya a hacerlo”, añadió, y Kevin, tras comprobar que su hermano estaba más tranquilo, le dio la espalda y regresó a su casa. Antes de que hubiese llegado a la puerta, escuchó una detonación. Mientras hablaban, Kevin había pasado por alto el revólver que Chris acariciaba nerviosamente.

El último von Erich en morir fue Kerry, al que en El clan de hierro interpreta Jeremy Allen White. Seguramente el más prometedor y el que mayor talento tenía de todos, Kerry estaba llamado a ganar la medalla de oro en los juegos olímpicos de Moscú. Sin embargo, los Estados Unidos se negaron a participar en ellos por la invasión de Afganistán, y Kerry volvió con su familia para convertirse en el primer von Erich en hacerse con el NWA World Heavyweight Championship. Se lo dedicó a su hermano David, que había muerto tres meses antes.

Dos años después, Kerry sufrió un accidente con su moto y los médicos tuvieron que amputarle el pie derecho. Para aplacar el dolor, se hizo adicto a los analgésicos y estos lo llevaron a varias detenciones. Meses antes de dispararse un balazo en el cráneo, Kerry le dijo a Bret Hart, otro mito de la lucha libre, que sentía que sus hermanos muertos lo estaban esperando. En 1994, la espera cesó. El patriarca de los von Erich encontró el cadáver de su hijo sobre el césped de su rancho. Era el quinto. La maldición se había consumado.

