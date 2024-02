¿Es Jeremy Allen White nieto de Gene Wilder? El gran parecido entre las dos estrellas que ha revolucionado las redes

El año 2023 trajo consigo dos descubrimientos inesperados: que The Bear era una comedia y Jeremy Allen White, un icono sexual. Disponible en Disney Plus en España, The Bear narra el día a día de un grupo de personas al borde de una angina de pecho que trabajan y, sobre todo, se gritan en una tienda de bocadillos. Pese a todo, The Bear ha ganado el Globo de Oro a mejor comedia o musical (entendemos que se adscribe en la primera categoría), y ha transformado a su protagonista en una estrella.

Aunque Allen White tuvo su primer contacto con la popularidad gracias a Shameless, The Bear ha hecho de él uno de los actores más deseados del momento. Y no sólo a ojos de Rosalía: el prestigioso cocinero, rebajado a servir sándwiches en un local, se ha asegurado un hueco en las entrañas de Internet gracias a sus camisetas entalladas de infalible manga corta, su pelo rizado y su gesto de permanente sofoco.

Jeremy Allen White en 'The Bear' FX Network

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales se han fijado en Allen White por motivos bien distintos, ya que el intérprete de 32 años se les antoja un clon vigoréxico de Gene Wilder, el genial cómico y protagonista, entre otras, de El jovencito Frankenstein. ¿Cuestión de parecidos, o hay algo más?

¿Tienen algún parentesco Jeremy Allen White y Gene Wilder?

Aunque te lo asegure ese insistente anuncio con el que te topas en todas las páginas web, Allen White y Wilder sólo comparten gremio. Ni son nieto y abuelo, ni padre e hijo, ni sobrino lejano y tío remotísimo.

Gene Wilder y Zero Mostel en 'Los productores'

Pese a que el rumor que corrió por Internet carecía de base alguna, el perfil aguileño de ambos actores bastó para que miles de personas los tomasen, de inmediato, como familiares, y el propio Allen White tuvo que desmentir, entre risas, que Wilder fuera su abuelo. “No tenemos ninguna relación, aunque mucha gente lo crea”, dijo el protagonista de The Bear sobre Wilder, que murió en 2016.

