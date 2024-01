David Fincher explica por qué Netflix canceló 'Mindhunter'

En una época en la que los espectadores tiemblan ante las cancelaciones constantes que se cargan sin miramientos algunas de sus ficciones favoritas en el streaming, muchos echan la vista atrás y recuerdan con nostalgia series como Mindhunter. Creada por el cineasta David Fincher, la producción original de Netflix estrenada en 2017 y que contó con una segunda temporada en 2019 fue fulminada de su catálogo finalmente ante la estupefacción de sus seguidores.

Anteriormente, el director ya había confesado que la cancelación había sido producto de la alta cantidad de dinero y la falta de una audiencia masiva. "Estoy muy orgulloso de las primeras dos temporadas, pero es una serie especialmente cara y, a ojos de Netflix, no hemos atraído a una audiencia lo suficientemente grande como para justificar semejante inversión", señalaba en enero de 2023.

Ahora, el director de El asesino y Mank, ambas también películas de Netflix, ha querido ahondar en este asunto. "Quizás House of Cards no fuera un gran riesgo, pero Mindhunter sí lo era. Era un procedimental sobre ciencias del comportamiento que no era Expediente X, ni CSI o Mentes Criminales, pero que funcionaba como el retrato de un tipo que pierde la virginidad en el mundo de sádicos psicosexuales. No pudimos completar el camino, pero fue una apuesta", ha declarado el norteamericano para la revista Première Magazine.

Fincher reconoce una vez más que "la serie era muy cara", por lo que se llegó con ella hasta donde se pudo y sin el deseo alguno de reducir el presupuesto para "hacerla más pop" e incrementar el público potencial.

"No queríamos cambiar nuestro enfoque. Nos dijeron que iban a poner fin con mucho respeto y eso fue todo. Siempre paso un poco de lo que se espera de mí, de lo contrario no me interesa. En un test de prueba de Seven, todos jadeaban en el último segundo de silencio antes de encenderse las luces y vi que un productor me estaba maldiciendo: '¡Este tipo ha cogido un gran thriller y lo ha transformado en una película extranjera!", recuerda anecdóticamente Fincher sobre su obra.

De esta forma, y más allá del presupuesto desorbitado y el nicho concreto para el que fue estrenada la serie, Fincher se negó a cambiar su forma de realizarla para ampliar el público. Así llegaba a su desenlace, no sin antes batallar. Recordemos que en su momenta el cineasta promovió un movimiento entre los espectadores para que clamaran por una tercera temporada y dio detalles sobre esta, pero nunca llegó a hacerse efectiva.

