La tercera temporada de ‘Mindhunter’ se habría ambientado en Hollywood

Uno de los grandes feos que Netflix le ha hecho a sus suscriptores (dentro de una amplia lista que, quién sabe, podría explicar en parte sus últimos y alarmantes datos) lo supone el limbo donde hoy por hoy se halla sumida Mindhunter. Aunque David Fincher milita en la cantera del gigante de streaming (produciendo Love, Death + Robots y planeando su siguiente película luego de Mank, titulada The Killer), esto no ha facilitado que el aclamado thriller sea renovado por una tercera temporada. Mindhunter, así las cosas, tiene su continuidad sometida a una “espera indefinida”, y en los últimos meses ha ido quedando claro por qué: continuar la producción costaría mucho dinero, lo que no acaba de encajar con la audiencia que al parecer ha atraído en compases anteriores.

Así que Mindhunter se queda de momento con dos temporadas, y los propios productores dicen que no es probable que Netflix dé luz verde a la hipotética tercera entrega. Quizá los seguidores de la serie hagan bien en darla por perdida, pero unas declaraciones recientes de Andrew Dominik provocan que esto sea más difícil que nunca. Y es que Dominik, hombre de confianza de Fincher y director de algunos episodios señalados de la serie, ha sido entrevistado por Collider y aprovechado para dar ciertos detalles de cuál habría sido el futuro de Mindhunter si Netflix lo apoyara. Lo ha hecho al hilo de This Much I Know to Be True, segundo documental que rueda para Nick Cave tras One More Time with Feeling, que tiene previsto el estreno para este 11 de mayo en EE.UU.

Aunque Mindhunter esté suspendida, Dominik mantiene relación con Netflix por la ajetreada producción de Blonde, protagonizada por Ana de Armas y basada en la novela de Joyce Carol Oates sobre Marilyn Monroe. Tras rumores de censura y cancelación, Blonde se estrenaría en efecto en un futuro cercano, por lo que a Dominik solo le queda lamentarse por la suerte de Mindhunter. Y a nosotros también, ya que el plan de sus responsables era que en la tercera temporada los investigadores Holden, Bill y Wendy (Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv) se desplazaran a nada menos que Hollywood. La historia se habría hecho más grande y el presupuesto también, con los problemas enunciados.

“En la tercera temporada iban a ir a Hollywood. Así que uno de ellos se juntaría con Jonathan Demme y otro con Michael Mann”, dice Dominik, en referencia a los dos investigadores protagonistas y a, se entiende, un esfuerzo por emparentar Mindhunter con dos cineastas que conocen muy bien a los psicópatas. Concretamente a Hannibal Lecter, pues Demme le retrató en El silencio de los corderos y Mann hizo lo propio en Hunter. “Esa era la temporada que todo el mundo deseaba hacer, cuando salen del sótano y empieza lo bueno. Y sus perfiles tendrían que cimentar una especie de zeitgeist en la conciencia del público”, prosigue el director de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford.

Es decir, que la investigación de los protagonistas tendría un mayor alcance mediático, y seguramente conduciría a la presencia de otros asesinos famosos a los que entrevistar. Lo más comentado de la segunda temporada de Mindhunter fue la aparición de Charles Manson, en un episodio que precisamente dirigió Dominik, y del que ha hablado durante la entrevista. “Probablemente me involucré en ella por la misma razón por la que te gusta la serie, creo. Me encantó. Y conocí a David y me dijo ‘¿quieres hacer el episodio de Manson?’”.

“Quiero decir, ¿cómo puedes decir que no a un episodio de Manson? Trabajé con él porque conocía a David, y fue una experiencia muy buena. Fue por una especie de compañerismo. Por lo general dirigir es un trabajo un poco solitario, porque siempre eres el que dice que no, y estás a cargo de todo. Todo el mundo ha de tratar contigo, has de ser responsable”. Manson fue encarnado por Damon Herriman, que ese mismo año había interpretado también al célebre psicópata en Érase una vez en Hollywood. “Fue muy agradable hacer algo con Fincher porque era como tener a un amigo director, él rodaba partes de mi episodio, yo rodaba pequeñas partes de su episodio. Siempre es interesante estar dentro del proceso de otra persona”, concluye.

