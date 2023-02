No habrá más 'Mindhunter': David Fincher asegura que es demasiado cara para Netflix

Desde que Mindhunter se despidiera de sus leales seguidores con su segunda temporada en 2019, muchos han pedido y han confiado en su regreso. En 2020, David Fincher, director y productor de la serie, aseguró que la producción le había dejado agotado y el futuro de la serie quedó en suspenso, aunque no llegara a cancelarse.

El cansancio de Fincher no fue lo único que dificultaba la producción de una tercera temporada: Mindhunter era una serie muy cara y no resultaba rentable para la plataforma, pese a haber fidelizado a un gran número de espectadores. Ahora, el cineasta ha confirmado que la ficción no volverá a la pequeña pantalla, para disgusto de los fans.

"Estoy muy orgulloso de las primeras dos temporadas, pero es una serie especialmente cara y, a ojos de Netflix, no hemos atraído a una audiencia lo suficientemente grande como para justificar semejante inversión", ha explicado Fincher en una entrevista para Le Journal du Dimanche (vía Indie Wire): "No los culpo, se arriesgaron al lanzar la serie".

Recordemos que la ficción, basada en el libro de John E. Douglas y Mark Olshaker, se estrenó en 2017, con Jonathan Groff y Holt McCallany en la piel de dos agentes del FBI que a finales de los años 70 formaban una unidad dedicada a crear perfiles de mentes psicópatas que ayudaran a atrapar a asesinos en serie.

Pese a que el desarrollo de una nueva entrega de Mindhunter quedara paralizado tras el estreno de la segunda, sí que había ideas para una continuación, tal y como desveló el director Andrew Dominik el año pasado. Los investigadores Holden, Bill y Wendy (Groff, McCallany y Anna Torv) iban a trasladarse a Hollywood en una historia que prometía ser más grande, necesitando un mayor presupuesto.

"Uno de ellos se juntaría con Jonathan Demme y otro con Michael Mann", recordó Dominik, en referencia a los dos investigadores protagonistas. Recordemos que Demme dirigió al Hannibal Lecter de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos mientras que Mann hizo lo propio con el de Brian Cox en Hunter.

"Era la temporada que todo el mundo estaba desenado hacer, cuando salen del sótano y empieza lo bueno", contaba Dominik: "Y sus perfiles tendrían que haber cimentado una especie de zeitgeist en la conciencia del público". Finalmente, tras las últimas declaraciones de Fincher, nos va a tocar quedarnos con las ganas de ver la prometedora tercera entrega de una de las series más aclamadas de Netflix.

