Netflix elige el peor momento para enfadar a sus suscriptores: falta de series fenómeno y con una competencia feroz

Ya es oficial: Netflix ha restringido las cuentas compartidas en España y otros países como Portugal, Nueva Zelanda y Canadá. Tal y como ha comunicado la plataforma, a partir de ahora, no se podrá disfrutar de las cuentas compartidas en distintas casas si no se paga un extra por ello.

En lo que respecta a la transferencia de perfiles, cualquier persona que use una cuenta puede trasladar su perfil a su propia cuenta de pago, conservando sus recomendaciones, historial de visionado o listas. Asimismo, los suscriptores de los planes Estándar o Premium tienen la capacidad de sumar 'subcuentas' para dos personas con las que no convivan por 5,99 € al mes.

El servicio de streaming justifica esta decisión afirmando que "hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas, lo que reduce nuestra capacidad de invertir en la creación de grandes historias, contadas con series y películas de la máxima calidad". Inevitablemente, esta controvertida medida, que afecta a la mayoría de usuarios, tendrá consecuencias para Netflix, sobre todo por el momento en el que se implanta.

Analizamos el mercado y por qué este es el peor momento para que Netflix enfade a sus suscriptores, poniendo en riesgo su permanencia en la plataforma.

Un 2023 sin grandes estrenos

'You', temporada 4 Cinemanía

Si bien Netflix cuenta con un catálogo apabullante, rozando lo abrumador, justo ha optado por limitar las cuentas compartidas en España en un momento en el que su calendario de estrenos no es especialmente llamativo. Para que nos hagamos una idea, hoy llega una de las apuestas más fuertes para los primeros meses del año, la cuarta entrega de You, una ficción con un público fiel, sí, pero que está lejos de ser un fenómeno como Miércoles o Stranger Things.

En febrero, la plataforma estrenará películas como la comedia romántica Tu casa o la mía (10 de febrero), con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher; o Un fantasma anda suelto por casa (24 de febrero), lo nuevo del director de Feliz día de tu muerte. A ellas se sumarán las series Todas las veces que nos enamoramos (14 de febrero), de Carlos Montero (Élite); o la tercera temporada de Outer Banks (23 de febrero).

En marzo, añadirán otros títulos atractivos como Luther: Cae la noche (10 de marzo), la segunda temporada de Sombra y hueso (16 de marzo) o Criminales a la vista (31 de marzo), la secuela de Criminales en el mar que vuelve a unir a Jennifer Aniston y Adam Sandler. Sin embargo, ninguno de ellos mueve masas ni promete poner freno a la pérdida de suscriptores que la decisión de Netflix puede ocasionar.

En cuanto a 2023, entre las series más esperadas, tenemos la tercera entrega de Los Bridgerton y su spin-off; la secuela Tyler Rake 2 (Extration 2), que llega el 16 de junio; Rebel Moon, lo nuevo de Zack Snyder (22 de diciembre); Maestro, la segunda película como director de Bradley Cooper; The Killer, de David Fincher; o el nuevo proyecto de Wes Anderson dentro del universo de Roald Dahl.

Sin embargo, ¿son suficientes estos títulos para fidelizar a la audiencia mientras se le exige que pague más por compartir cuentas? ¿Acaso el usuario medio se ha quedado en Netflix por filmes de prestigio como Roma, de Alfonso Cuarón, o El irlandés, de Martin Scorsese?

Competencia feroz

'The Last of Us' Cinemanía

Si bien Netflix se ha posicionado en lo alto del mercado del streaming gracias a su catálogo inabarcable y su apuesta por la producción sin descanso, en los últimos años su competencia se le ha acercado peligrosamente. Por un lado, la proliferación de plataformas ha ampliado el contenido al que el usuario tiene acceso, con nuevos contrincantes tan potentes como Disney+ y otros que se han afianzado como Prime Video.

Por otro lado, en los últimos meses, estas competidoras han producido fenómenos que, además de ser un éxito, tienen capacidad de expansión. Como ejemplo, tenemos dos de las apuestas fantásticas más ambiciosas del año pasado: La casa del dragón en HBO Max y Los anillos de poder en Prime Video. Por no hablar de los universos marvelita y warsie con los que cuenta Disney+ y que ya han dado apuestas televisivas tan aclamadas como Bruja Escarlata y Visión y The Mandalorian.

Ahora mismo, sin ir más lejos, Netflix tiene que hacer frente al éxito semanal de The Last of Us que, semana tras semana, amplía su número de espectadores en HBO Max. Además, el 1 de marzo, la Casa del Ratón lanzará la esperada tercera temporada de The Mandalorian, la serie que ha reconciliado a los fans de Star Wars con la galaxia lejana.

Netflix puede presumir de un calendario repleto de series y películas, por supuesto, pero sus máximas competidoras, muchas de ellas apostando por la calidad antes que por la cantidad, han conseguido firmar fenómenos mayores y, para colmo, han logrado alargar la vida de sus series gracias al estreno semanal de episodios.

Cancelaciones controvertidas

Fotograma de 'La monja guerrera' Netflix

Si bien Netflix es famosa por producir por encima de sus posibilidades y por renovar series en tiempo récord (llegando a rodar dos temporadas de una serie a la vez), también se ha ganado fama por deshacerse de títulos sin miramiento. No es un secreto que el gigante del streaming no se ha cortado un pelo a la hora de cancelar series con un fandom leal y resultados aparentemente positivos, llevando a muchos a cuestionar las razones detrás de estas drásticas decisiones.

Entre las últimas series cuya cancelación ha enfadado a los usuarios, está 1899, firmada por los creadores de Dark. Al contrario de lo que ocurrió con su predecesora, en esta ocasión la ficción no ha podido desarrollar su enigmático argumento en las tres temporadas que tenían previstas.

Lo mismo ha pasado con La monja guerrera, la ficción protagonizada por Alba Baptista enfrentándose a demonios. En otoño de 2022, la serie volvía y se situaba entre lo más visto dentro del catálogo de la plataforma, alcanzando el número 5. Sin embargo, el servicio, convencido de no renovar nada que no sea un fenómeno categórico, decidió dejarla inconclusa y cabreó a los fans que se movilizaron impulsando el hashtag, #SaveWarriorNun.

Estos son solo dos ejemplos recientes de ficciones de Netflix a las que la plataforma no ha dado una oportunidad, ignorando las quejas de sus espectadores. Pasó antes con Sense8 o Daredevil, pero en los últimos meses el enfado de los espectadores ha crecido debido a los casos ya mencionados u otros como La primera muerte.

Fenómenos que finalizan

'Stranger Things' (4T, Netflix) Cinemanía

El futuro del gigante rojo pinta, como poco, incierto. Si bien la plataforma sigue siendo líder dentro de la industria del streaming, hay varios factores que empeorarían la posible pérdida de suscriptores producida por la imposibilidad de compartir cuentas.

Por un lado, Netflix se está quedando sin fenómenos. Ahora mismo, Stranger Things es el caballo ganador de la plataforma, el título en mayúsculas que realmente moviliza a los espectadores y marca la diferencia entre la competencia. Desafortunadamente, la quinta temporada será la última y pondrá fin a la apuesta más lucrativa del servicio.

Otra de sus series más ambiciosas, The Witcher, que llegaba dispuesta a convertirse en la nueva Juego de tronos, ha ido perdiendo fuelle: su spin-off, The Witcher: El origen de la sangre, no ha obtenido los resultados esperados y la tercera entrega de la serie original supondrá el adiós de Henry Cavill, a quien sustituirá Liam Hemsworth.

La plataforma tendrá que confiar en el buen hacer de autores (o fichajes multimillonarios) como Ryan Murphy, detrás del reciente éxito Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, o Shonda Rhimes y el universo de Los Bridgerton. También ha demostrado tener buen ojo con producciones internacionales que han traspasado fronteras como La casa de papel o El juego del calamar, pero esto también depende mucho de la suerte.

Lo único seguro, además del talento para atraer al público de los creadores mencionados y sus aportaciones al catálogo, lo tiene en apuestas recuentes que han triunfado como Miércoles. Ahora la pregunta es: ¿Vale la tenebrosa jovencita una suscripción? Solo tú tienes la respuesta.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.