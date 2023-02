¿Adiós Netflix? Todas las decisiones polémicas que ha tomado la plataforma a lo largo de los años

Se barruntó durante meses: Netflix iba a cobrar por las cuentas compartidas. Y cada vez que había nuevos rumores al respecto, se reflotaba y viralizaba el mismo tuit publicado en 2017 por la compañía: "Love is sharing a password (El amor es compartir una contraseña)". Eran otros tiempos, en los que la propia Netflix animaba a sus usuarios a compartir cuentas. Ahora eso ha cambiado.

España es uno de los primeros países en los que la compañía ha implementado la limitación de cuentas compartidas obligando a pagar por añadir usuarios extra (5,99 euros al mes por persona) si se quiere compartir la cuenta con personas que no vivan en el mismo hogar. Como cabía esperar, la noticia no ha sentado nada bien entre los suscriptores, que ven así limitada una funcionalidad que hasta ahora se consideraba propia del servicio y uno de los motivos de su éxito.

Netflix (y sus accionistas) no piensan lo mismo ahora, por supuesto. Tienen en mente la estimación de 222 millones de hogares donde se comparten cuentas y de los que planean sacar unos 100 millones de suscriptores adicionales. Una vez que se calmen las aguas de la primera ráfaga de cancelaciones de cuentas que puede seguir al anuncio y los números vuelvan a subir, veremos si tenían razón.

Porque esta no es la primera vez que Netflix parece tomar una decisión que cambia de arriba abajo su imagen sin ser excesivamente penalizada por ello; o, al menos, no da lugar a una debacle tan catastrófica como vaticinan algunas reacciones. Hagamos un poco de historia.

Cambió DVDs por streaming

Melissa Fumero en 'Blockbuster' Netflix

Por irónico que parezca, la génesis de Netflix está en el formato físico. La compañía de Los Gatos nació en 1997 como un servicio de alquiler por correo de películas en dvd. Este videoclub virtual fue creciendo en catálogo y alcance, siempre basado en el servicio postal, hasta que en 2007 anunciaron su cambio más histórico: una apuesta por el vídeo en streaming a la carta, que podría verse desde cualquier parte (de EE UU) a través de internet.

En su momento, apenas un millar de películas se ofrecían por streaming frente a un catálogo de 70.000 títulos alquilables por correo. Durante los años siguientes, un modelo de negocio fue comiendo terreno al otro, hasta que en 2010 la plataforma de streaming se separó del alquiler de discos físicos; así sigue a día de hoy. La gente contrataba servicios de VPN para poder suscribirse a Netflix desde fuera de EE UU hasta que la compañía inició su expansión mundial; llegó a España en 2015.

Cambió calidad por cantidad

'House of Cards' / 'Narcos' Cinemanía

El 1 de febrero de 2013, los 13 episodios de la primera temporada de House of Cards se estrenaron en Netflix. Serie histórica por muchos motivos, no solo la caída de Kevin Spacey. Fue uno de los primeros títulos que cimentaron el streaming como terreno propicio para las ficciones de prestigio que durante la década anterior habían tomado las riendas de la pequeña pantalla. Además, al igual que Orange Is the New Black, Narcos o Bloodline, eran series propias que Netflix podía ofrecer en exclusiva.

Dos años después, en 2015, Netflix estrenó una docena de series nuevas (entre ellas, títulos como Sense8, Master of None o sus dos primeras series de Marvel: Daredevil y Jessica Jones). Eran tiempos donde el flujo de novedades era controlable y se percibía el control de calidad. Con el recrudecimiento de la competencia, la fuga de licencias ajenas y la necesidad de aumentar el catálogo, Netflix apostó por producir contenido nuevo sin freno; y, muchas veces, llegados al punto de estrenar 891 títulos originales en 2022, sin mesura ni sentido.

Cambió rescates por cancelaciones

'Sense8' Cinemanía

Durante un tiempo, Netflix se vio como la plataforma rescatadora de series canceladas. Al necesitar mucho contenido y rápidamente, fue habitual recuperar equipos de producción ya asentados de títulos por los que habían dejado de apostar sus canales originales. Así tuvimos temporadas nuevas de Arrested Development, Trailer Park Boys, Manifest y cierto éxito mundial como La casa de papel.

Sin embargo, con el paso de los años y fruto de esa misma necesidad de percibir una novedad constante para atraer a nuevos suscriptores, Netflix ha pasado a verse como una inclemente trituradora de series cancelando muchos títulos en sus primeras temporadas si no conseguían cifras astronómicas en las métricas de la compañía nada más estrenarse.

Así, por cada éxito inapelable como Stranger Things o Miércoles, la plataforma no ha temblado al segar títulos como Sense8, GLOW, Esta mierda me supera o 1899. Sin importar lo beligerantes que fueran sus bases de fans, como bien saben los de La monja guerrera.

Cambió cuentas compartidas por cargos extra

Imagen de la película 'Verdad o reto' (2018) Netflix

Como decíamos al principio, el cambio en la política de contraseñas y las cuentas compartidas está llamado a modificar una vez más la imagen de Netflix. Después del último susto con sus accionistas por el frenazo en el aumento de suscriptores, la compañía está dispuesta a aumentar su recaudación con medidas como el recargo por compartir la misma cuenta, que pronto aplicará en el resto de mercados, incluidos EE UU.

No es la única. Desde el pasado mes de noviembre también ofrece la posibilidad de un plan básico con anuncios que renuncia al que durante un tiempo fue uno de los pilares de la cultura del streaming: no tener que soportar publicidad. Una demostración más, junto a otros movimientos recientes del mercado de las plataformas, de que la industria del entretenimiento audiovisual está en un punto de cambio en el que, para sobrevivir en el futuro, se repliega hacia nociones que creíamos enterradas en el pasado.

