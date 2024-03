Todo sobre 'El clan de hierro', la película protagonizada por Zac Efron y Jeremy Allen White que llega a los cines

Fue una de las principales olvidadas en la gala de los Oscar. El clan de hierro (The Iron claw) no consiguió ninguna nominación a la estatuilla pese a que la crítica había celebrado, entre otras virtudes de la película, la interpretación de Zac Efron. Estrenada hace meses fuera de España, este 15 de marzo llega por fin a nuestro país.

Basada en hechos reales, El clan de hierro recrea la historia de los Von Erich, una familia de luchadores de lucha libre que dominaron el wrestling entre los ochenta y los noventa. Sean Durkin, su director, firmó en 2011 Martha Marcy May Marlene, una película que llegó a ser comparada con el cine de Hitchcock. Tras frecuentar el biopic con El clan de hierro, Durkin se niega a dejar los escenarios en que converge la realidad y la ficción y ya prepara una biografía cinematográfica de Janis Joplin, protagonizada por Michelle Williams.

'The Iron Claw' Cinemanía

‘El clan de hierro’: Sinopsis

Producida por la omnipresente A24, El clan de hierro sigue la atormentada vida de los hermanos von Erich, reyes sobre el cuadrilátero pero continuamente doblegados en su intimidad. La atmósfera de El clan del hierro, en su mezcla entre la sórdida trastienda de la gloria, la conecta con El luchador de Aronofsky, por la que Mickey Rourke fue nominado al único Oscar de su carrera.

‘El clan de hierro’: Reparto

Zac Efron se transforma para dejar atrás al cándido y cantarín protagonista de High School Musical. Su actuación fue tan apabullante que Ayo Edebiri, coprotagonista de The Bear, rezó por que lo nominasen al Oscar en una crítica escrita en Letterboxd. La petición no sería muy reseñable si en El clan de hierro no interviniese, también, Jeremy Allen White, el chef de Edebiri en The Bear.

Además de Efron y Allen White, El clan de hierro tiene en su reparto a Harris Dickinson, protagonista de El triángulo de la tristeza; a Maura Tierney, uno de los ángulos del triángulo amoroso de The Affair; y a Holt McCallanay, mitad de Mindhunters.

