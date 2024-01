Premios Oscar 2024: resumen crítico de las películas nominadas, de 'Pobres criaturas' a 'Barbie' o 'La sociedad de la nieve'

El 10 de marzo se entregan los Premios Oscar, la 96 edición de los máximos galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Los académicos se enfrentan a un listado de nominaciones que forman una de las mejores selecciones de los últimos años.

Si quieres llegar a la gala con un conocimiento de primera mano de las principales películas nominadas, tenemos la única guía que necesitas: un compendio de las críticas de CINEMANÍA de los títulos que serán protagonistas de la noche (los que hemos podido ver hasta ahora, claro, que por ejemplo American Fiction nos falta).

Las películas nominadas a los Oscar 2024

'Oppenheimer' Cinemanía

Crítica de 'Oppenheimer'

13 nominaciones: mejor película, mejor dirección (Christopher Nolan), mejor actor (Cillian Murphy), mejor actriz de reparto (Emily Blunt), mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.), mejor guion original, mejor fotografía, mejor montaje, mejor música original, mejor sonido, mejor diseño de producción, mejor vestuario y mejor maquillaje y peluquería.

Valoración: Oppenheimer

"El 'Oppie' interpretado por Cillian Murphy con hieratismo de esfinge resulta otra vuelta de tuerca a un arquetipo muy querido por su director: el del hombre que, buscando la admiración y la envidia de sus colegas, acabó cargando con una vida personal hecha añicos, y con la culpa de haber dado a luz un horror inimaginable". Lee la crítica completa.

Emma Stone en 'Pobres criaturas' Cinemanía

Crítica de 'Pobres criaturas'

11 nominaciones: mejor película, mejor dirección (Yorgos Lanthimos), mejor actriz (Emma Stone), mejor actor de reparto (Mark Ruffalo), mejor guion adaptado, mejor fotografía, mejor montaje, mejor música original, mejor diseño de producción, mejor vestuario y mejor maquillaje y peluquería.

Valoración: Pobres criaturas

"Obra impredecible y en permanente metamorfosis, igualmente eficaz a la hora de resultar perturbadora y provocar la hilaridad a través de gags visuales y que apabulla con todos los estímulos formales que proporciona mientras pasea por un universo instalado en el retrofuturismo absurdo y la artificialidad flagrante". Lee la crítica completa.

Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en 'Los asesinos de la luna' Apple Studios

Crítica de 'Los asesinos de la luna'

10 nominaciones: mejor película, mejor dirección (Martin Scorsese), mejor actriz (Lily Gladstone), mejor actor de reparto (Robert De Niro), mejor fotografía, mejor montaje, mejor música original, mejor canción original, mejor diseño de producción y mejor vestuario.

Valoración: Los asesinos de la luna

"Lo más impactante de Los asesinos de la luna es su visión de un pueblo entero, desde los médicos que despachan venenos hasta ese notario que preside el ala local del Klan, aliándose para exterminar a una minoría (la tribu Osage, desterrada a un páramo que nadie quería... y que resultó estar lleno de petróleo) en cuanto esta tiene visos de adelantar en la carrera". Lee la crítica completa.

Margot Robbie en 'Barbie' Cinemanía

Crítica de 'Barbie'

8 nominaciones: mejor película, mejor actriz de reparto (America Ferrera), mejor actor de reparto (Ryan Gosling), mejor guion adaptado, mejor canción original ("I'm Just Ken"), mejor canción original ("What Was I Made For?"), mejor diseño de producción y mejor vestuario.

Valoración: Barbie

"Greta Gerwig vuelve a demostrar que es una guionista excepcional reforzando este manifiesto feminista con emoción, mucho humor meta, alegatos empoderadores, números musicales de lo más reivindicables y un lenguaje audiovisual único que eleva el vestuario apropiadamente hortera y los decorados de cartón piedra". Lee la crítica completa.

Bradley Cooper como Leonard Bernstein en el set de rodaje de 'Maestro' NETFLIX

Crítica de 'Maestro'

7 nominaciones: mejor película, mejor actriz (Carey Mulligan), mejor actor (Bradley Cooper), mejor guion original, mejor fotografía, mejor sonido y mejor maquillaje y peluquería.

Valoración: Maestro

"Bradley Cooper se esfuerza demasiado con Maestro. Hay tantísimo esfuerzo, tantas ganas de probar cosas y de ensayar enfoques sugerentes para cada escena, que a veces parece que al director no le importa tanto su criatura como demostrar que, en efecto, dirige. Y debemos tomarle muy en serio". Lee la crítica completa.

'Anatomía de una caída' recibió la Palma de Oro en Cannes 2023. Elástica Films

Crítica de 'Anatomía de una caída'

5 nominaciones: mejor película, mejor dirección (Justine Triet), mejor actriz (Sandra Hüller), mejor guion original y mejor montaje.

Valoración: Anatomía de una caída

"La película se va convirtiendo en un sofisticado metacomentario sobre las historias que contamos a los demás y a nosotros mismos para descifrar la realidad y para ocultarla, sobre cómo los hechos se convierten en ficciones tan pronto como los relatamos, y sobre la posibilidad de que, en última instancia, conocer del todo la verdad sea imposible". Lee la crítica completa.

Paul Giamatti en 'Los que se quedan' Cinemanía

Crítica de 'Los que se quedan'

5 nominaciones: mejor película, mejor actor (Paul Giamatti), mejor actriz de reparto (Da'Vine Joy Randolph), mejor guion original y mejor edición.

Valoración: Los que se quedan

"A Payne no le da miedo rozar el sentimentalismo para asegurarse una sensación de calma reconfortante. Él se aplica la frase del profesor y, gran conocedor del cine pasado, ha hecho una película de los 70 como si de los 70 fuera. Una cinta, por eso, de otro tiempo". Lee la crítica completa.

Jonathan Glazer dirige 'La zona de interés' Elástica Films

Crítica de 'La zona de interés'

5 nominaciones: mejor película, mejor película internacional, mejor dirección (Jonathan Glazer), mejor guion adaptado y mejor sonido.

Valoración: La zona de interés

"En lugar de adentrarse en el infierno, deja que este ruja cual ruido de fondo de una fábrica cualquiera, haciendo que gestos tan anodinos como probarse un nuevo abrigo resulten obscenos, y permitiéndose ahondar en la escatología inherente a la Solución Final". Lee la crítica completa.

Joaquin Phoenix como Napoleón Bonaparte Cinemanía

Crítica de 'Napoleón'

3 nominaciones: mejor diseño de producción, mejor vestuario y mejores efectos visuales.

Valoración: Napoleón

"Cuando uno ve Napoleón, su primera sorpresa es el escaso esfuerzo que invierte la película en ganarse el aprecio del espectador. Está claro que nuestra admiración sí le interesa, porque las escenas de masas y las ambientaciones suntuosas están ahí cuando toca, pero la conquista de nuestros corazones apenas parece quitarle el sueño". Lee la crítica completa.

Greta Lee y Yoo Teo protagonizan 'Vidas pasadas' Elástica Films

Crítica de 'Vidas pasadas'

2 nominaciones: mejor película, mejor guion original.

Valoración: Vidas pasadas

"Una maravillosa historia de amor. A tres bandas, en tiempos y continentes distintos. En este triángulo amoroso, ninguno de los protagonistas es el malo de la historia. Los villanos son otros, invisibles (más o menos), incontrolables, inmensos e imparables: son el tiempo y el Océano Pacífico". Lee la crítica completa.

'The Creator' escenifica una guerra entre humanos y máquinas en un futuro distópico. 20th Century Studios

Crítica de 'The Creator'

2 nominaciones: mejor sonido y mejores efectos visuales.

Valoración: The Creator

"El conjunto resulta espectacular, pero una duración excesiva y el empeño en tomarse a sí mismo muy en serio le llevan al mismo territorio que esa Elysium con la que Neill Blomkamp se estrelló hace diez años partiendo de premisas muy similares. ¿Futura película de culto? Es posible. ¿Clásico instantáneo? Más bien no, y es una pena". Lee la crítica completa.

Tom Cruise en 'Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte I'. Cinemanía

Crítica de 'Misión: Imposible - Sentencia mortal'

2 nominaciones: mejor sonido y mejores efectos visuales.

Valoración: Misión: Imposible - Sentencia mortal

"Componiendo otro de esos entretenimientos de primer orden a los que nos han malacostumbrado, si bien nunca como aquí se notaron más las irregularidades en el andamiaje y más se nos permitió sospechar que en realidad Tom Cruise no nos va a salvar de nada, pues solo es otra entidad que funciona con algoritmos distintos a las de su enemigo final". Lee la crítica completa.

'La sociedad de la nieve' Cinemanía

Crítica de 'La sociedad de la nieve'

2 nominaciones: mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería.

Valoración: La sociedad de la nieve

"Lo que hace que esta sea la mejor película de J. A. Bayona reside en que esa búsqueda de la emoción no se queda en momentos de melodrama lacrimógeno, sino que alcanza una dimensión espiritual realmente trascendente, cosa que logra, porque ya no se centra en un puñado de personajes con roles, dramáticos y sociales, perfectamente definidos, o estereotipados, sino que apuesta por el grupo como un ente orgánico, que incluye tanto a los vivos como a los muertos". Lee la crítica completa.

