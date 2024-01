Crítica de 'La zona de interés': la banalidad del mal en todo su esplendor

Valoración: 'La zona de interés'

Una década después de la suprema Under the Skin (2013), Glazer retoma el debate sobre la representación del Holocausto, ahí donde lo dejó El hijo de Saúl (2015). Si la película de László Nemes concilió a los partidarios de la representación (Didi-Huberman) con sus adversarios (Lanzmann) fue, en gran parte, por un dispositivo que, al mismo tiempo, resultaba inmersivo y no mostraba nada: una pantalla reducida a 4:3, centrada en el rostro (o el cogote dardenniano) de un sonderkommando, difuminando lo que ocurría a su alrededor, durante su jornada en el crematorio de Auschwitz.

Glazer opta por una estrategia similar y a la vez opuesta: al centrarse en el día a día de la casa suburbana de la familia Höss, el comandante de Auschwitz y su mujer, Hedwig (magistral Sandra Hüller), también apuesta por el fuera de campo. Pero, en vez de acompañar a los personajes, cambia la cámara al hombro por otras estáticas, creando un hipnótico distanciamiento gracias a la tan clínica como deslumbrante fotografía de Lukasz Zal.

En lugar de adentrarse en el infierno, deja que este ruja cual ruido de fondo de una fábrica cualquiera, haciendo que gestos tan anodinos como probarse un nuevo abrigo resulten obscenos, y permitiéndose ahondar en la escatología inherente a la Solución Final que Nemes dejó fuera con escenas tan turbadoras como la del río de cenizas. Contraplano perfecto de El hijo de Saúl, recreando el mismo lugar y el mismo momento al otro lado del muro (y más pegado a la realidad que la novela de Amis), sólo tiene dos pegas: insiste, acaso demasiado, en la baja extracción de los Höss, como si el capital cultural fuese el antídoto contra la barbarie (la Historia demuestra lo contrario), y la propuesta parece una instalación, confirmada como tal con los últimos planos, que podría agotarse en sí misma. O no.

FICHA TÉCNICA 'La zona de interés' Director: Jonathan Glazer

Género: Drama

País: Reino Unido

Sinopsis: Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, y su esposa Hedwig tratan de construir una vida de ensueño en una casa con jardín cerca del campo.

Guion: Jonathan Glazer (novela de Martin Amis)



Reparto: Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth



Duración: 106 min.



Veredicto: El desafío de mostrar una cierta belleza en lo más espantoso.



Distribuidora: Elástica



Estreno: 19/1/2024

