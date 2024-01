'La sociedad de la nieve' sigue con opciones en la carrera hacia los Oscar pese a no haber triunfado en los Globos de Oro

La temporada de premios ha comenzado con la celebración de los Globos de Oro, galardón que regresaba este 2024 con una cara renovada y muchos premios para las películas y series del año. Fue también la primera prueba de la carrera hacia los Oscar, ya que todo lo que suceda en las galas de estos meses condicionarán lo que veremos en marzo.

La gran triunfadora de la noche en la ceremonia de los Globos de Oro fue Oppenheimer. El filme de Christopher Nolan se llevó el primer round del año frente a Barbie, y se postula hasta el momento como la gran favorita en los Oscar. Por otro lado, el cine español observa atentamente lo que suceda con La sociedad de la nieve, la película elegida para representar a nuestro país en los premios de la Academia.

Sin embargo, el largometraje de J.A. Bayona no ha vencido en la primera cita del año. Estaba nominado a mejor película extranjera, pero la ganadora de la categoría fue finalmente Anatomía de una caída, de Justine Triet. Las otras nominadas fueron Fallen Leaves (Aki Kaurismäki), Yo, capitán (Matteo Garrone), Vidas pasadas (Celine Song) y La zona de interés (Jonathan Glazer).

Un tropiezo que no es definitivo

A la vista está que La sociedad de la nieve tendrá grandes competidores en la temporada de premios, y ya se ha comprobado que no parte como la gran favorita. Sin embargo, no todo está dicho, puesto que el triunfo de Anatomía de una caída en los Globos de Oro no podrá repetirse en los Oscar.

Esto se debe a que la cinta de Justine Triet no opta al premio de la Academia a mejor película extranjera, básicamente porque Francia no la ha elegido como su representante. El país galo escogió A fuego lento, de Tran Anh Hung, que se ha colado en la shortlist junto a la obra de J.A. Bayona.

Vidas pasadas, otra de las grandes favoritas en la misma categoría que La sociedad de la nieve, tampoco será competencia en los Oscar al contar como película estadounidense. Sin embargo, estaba nominada a mejor película extranjera en los Globos de Oro por ser una coproducción con Corea del Sur. Aun así, la representante del país asiático y candidata a la estatuilla en marzo será Concrete Utopia, de Um Tae-hwa.

