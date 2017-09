Carta a Emilio Calatayud, juez de menores

Al hilo de un análisis en La mañana de La 1 sobre la muerte de la joven influencer Celia Fuentes —que, con solo 27 años y según parece, se quitó la vida— sentenció usted ayer: "Las niñas actualmente se hacen fotos como putas". Y esa declaración suya me hizo pensar en un taxista. Le explico.

Fue hace apenas tres meses. Una noche tomé un taxi. Madrid acogía la celebración mundial del World Pride, y el hombre que lo conducía pronto empezó conmigo una conversación sobre la tolerancia. Era amable; tendría unos 60 años. Con una sensatez que agradecí, me explicó que a él le costaba entender la homosexualidad pero la respetaba profundamente y trataba en consecuencia a las personas homosexuales. Le pongo en antecedentes, señor Calatayud, para que se haga una idea del perfil de quien a continuación me contó lo que quiero trasladarle.

A colación de lo anterior, pero de manera espontánea, el taxista me dijo: "Lo que me asusta es ver que el machismo, que en opinión de muchos está erradicado, no ha desaparecido; al contrario, sigue muy arraigado entre los jóvenes, creo que incluso más que en generaciones anteriores. Hay zonas de Madrid, barrios de clases acomodadas, en las que ya evito hacer recogidas por las noches. Salen parejas de 18, de 20 años, de los locales, se suben al coche, y se sorprendería usted —continuó— no solo de la actitud de superioridad y el tono de posesión con el que ellos se dirigen a ellas, sino de la sumisión con la que ellas responden y lo aceptan. Yo llego a casa y se lo cuento a mi mujer..., pero lo que me gustaría es que algunos de esos políticos, algunas de esas personalidades que dicen que ya no hay machismo, se sentaran aquí una noche, en el asiento del copiloto, y lo vieran".

Se sorprendería usted de la sumisión con la que ellas responden y lo aceptan

Supongo que usted, señor juez, no necesita que le explique que de aquellos barros vienen estos lodos, que situaciones como las que me describió aquel hombre en esa noche de celebrar la tolerancia demasiado a menudo terminan en otras más trágicas, como el asesinato, ayer mismo, de una mujer de —¡casualidad!— 20 años a manos de su expareja, de 22. Situaciones cotidianas que alentamos desde una sociedad en la que a diario todavía cualquiera, hasta un juez, hace comentarios con los que contribuye a normalizar la noción de que la mujer suscita, provoca; de que la mujer, en definitiva, es culpable.

A mí, como a aquel taxista que en un sentido me entristeció pero en otro me alegró la noche, me encantaría que se sentara usted en el asiento del copiloto.

La carrera corre de mi cuenta. Raquel Gómez Otero