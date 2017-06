Un decálogo tras las primarias del PSOE

1. El mundo ha cambiado, y el PSOE también. Parecía sencillo de entender, pero la realidad ha demostrado que no lo era tanto. Quien lo entendió se alzó con la victoria. Quien no lo hizo perdió.

2. Los militantes del PSOE no aceptan imposiciones. No hay liderazgo orgánico o institucional que pueda imponerles decisiones contrarias a su voluntad. Tampoco aceptan injerencias. Extramuros del PSOE no se puede decidir sobre el liderazgo y el futuro del partido.

3. Algunos medios de comunicación han salido vapuleados de estas primarias por la propia realidad. Tony Curtis pronunció en el filme La pícara soltera la famosa frase "No dejes que la verdad te estropee un buen reportaje". Esa máxima pseudoperiodística por la que todavía se rigen algunos ha muerto. La verdad cuenta hoy con muchos canales a través de los cuales puede abrirse paso. Las redes sociales han sido claves a la hora de informar de lo que realmente estaba sucediendo, frente a los análisis cocinados y distorsionados que ofrecían algunos medios. La verdad aflora y deja sin credibilidad a quienes la retuercen, obvian u ocultan.

4. No quedan en buen lugar tampoco los analistas y politólogos de cabecera que copan las tertulias de este país. ¿De verdad era tan difícil ver que Sánchez iba a ganar las primarias? Sánchez era un avión enorme, que hacía mucho ruido y que estaba a la vista de todos. A pesar de ello, consiguió aterrizar sin ser detectado por los radares. Esos radares se han demostrado inservibles.

5. No han funcionado las apelaciones al abismo o a la ruptura. Ni hemos caído al abismo, ni hay ruptura. El PSOE se adaptará a la nueva realidad del mismo modo que lo harán quienes quieran seguir liderándolo.

6. Podemos no puede seguir con la cantinela de que el PP y el PSOE son lo mismo. Ya no. El PSOE ha elegido a un líder libre de ataduras. Ni le apoyaron los referentes históricos más representativos ni le apoyaron los grupos de comunicación más poderosos ni le apoyaron los sectores empresariales más influyentes. Esos estaban todos con la candidatura que fracasó. Si en Podemos quieren entendimiento, deberán demostrarlo aunque para ello tengan que abandonar el show permanente en el que viven sus líderes madrileños. Es lo que Ábalos ha denominado "madurar". Harían bien en tomar buena nota de lo que hacen algunos de sus alcaldes y concejales que están en otras claves, más pendientes de cambiar la realidad de la gente que en las ensoñaciones de sorpasso en las que vive Pablo Iglesias.

7. El PSOE nunca fue ni será un reino de taifas. El paréntesis en el que el PSOE pivotó sobre los líderes territoriales se ha cerrado. Las líneas estratégicas del partido las marca la Ejecutiva Federal, y los territorios, dentro de sus particularidades, las desarrollan. No a la inversa.

8. Se abre una etapa en el partido en la que debe quedar claro quién es quién. Dejamos atrás tiempos en los que los pigmeos aparentaban ser gigantes y los gigantes parecían pigmeos. Los principios de mérito y capacidad esclarecerán las dimensiones de cada uno.

9. Los análisis comparativos simplistas entre las formas de afrontar el futuro de la socialdemocracia en los distintos países europeos deben ser revisados. Sánchez no es Hamon, ni es Corbyn. Pero es que, por lo que se deduce del resultado de las elecciones británicas, Corbyn tampoco es lo que algunos creían que era.

10. El PSOE tiene ante sí una oportunidad y un reto inmensos. No podrá jugar más a la desmemoria de los ciudadanos tomando decisiones contrarias a su propia esencia política, en la confianza de que serán olvidadas. Los ciudadanos no olvidarán ni perdonarán más decepciones. Este proceso ha sido poco ejemplar pero tan ejemplarizante que estoy seguro de que hemos aprendido la lección. Y ya no hay marcha atrás.